Новым мэром Риги избран Олег Буров

Новым мэром Риги избран временно исполнявший обязанности градоначальника представитель партии «Честь служить Риге» (ЧСР) Олег Буров. Его кандидатуру поддержали большниство депутатов городского парламента (35 из 60). Его соперник из фракции «Для развития Латвии» Виестурс Зепс получил 12 голосов, сообщает порталРижского самоуправления.

Напомним, Олег Буров был назначен и. о. мэра Риги в апреле 2019 года, после того как его соратника из партии «Согласие» (выступала в блоке с ЧСР) Нила Ушакова отправили в отставку с поста рижского градоначальника. Ранее господин Буров возглавлял департамент имущества думы и в течение десяти лет состоял в правлении Рижского международного автовокзала. Сам Нил Ушаков стал депутатом Европейского парламента.

В мае новым мэром избрали экс-главу МВД и бывшего командующего Национальными вооруженными силами Латвии Дайниса Турлайса, но спустя три недели его отправили в отставку.

Напомним, основные претензии к господину Ушакову, который возглавлял латвийскую столицу на протяжении 10 лет, предъявлялись в связи с работой муниципальной компании «Рижский транспорт» — транспортного монополиста, в отношении которого было заведено несколько уголовных дел по обвинению в коррупции и злоупотреблении полномочиями. Нил Ушаков назвал свое увольнение «абсолютно незаконным».

Подробнее об отставке Нила Ушакова «Мэра Риги отставили в сторону Брюсселя».