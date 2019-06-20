Мэра Риги отправили в отставку через три недели после избрания

Мэр Риги Дайнис Турлайс отправлен в отставку. Он был избран всего три недели назад. За выражение недоверия политику проголосовало более половины членов Рижской думы (31 депутат из 60), сообщает «РИА Новости».

Запрос о созыве внеочередного заседания думы подала оппозиция. Как убежден оппозиционный депутат Виестурс Зепс, господин Турлайс был ставленником предыдущего мэра Риги Нила Ушакова и бывшего вице-мэра Андриса Америкса.

«Наконец-то мы в Риге как никогда близки к уничтожению блока Ушакова—Америкса. Я не хочу сегодня напоминать, что произошло с Ригой за последние почти десять лет: разрушенные улицы и полуразрушенные мосты, коррупционные скандалы. Рига не выглядит городом XXI века»,— заявил он.

Напомним, Нил Ушаков был отстранен в апреле якобы из-за нецелевой растраты бюджетных средств. 29 мая он официально покинул пост мэра Риги после того, как прошел в Европарламент и возглавил список партии «Согласие». Дайнис Турлайс был назначен мэром 30 мая.

Об избрании Нила Ушакова в Европарламент — в публикации “Ъ” «Мэра Риги отставили в сторону Брюсселя».