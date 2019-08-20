«Гагарин» принимает

Завтра в Саратове начинаются регулярные авиаперевозки из аэропорта «Гагарин», строительство которого велось в поселке Сабуровка с 2012 года. Официальное открытие объекта состоялось в минувшие выходные. С 20 августа все авиарейсы переносятся из «Саратова Центрального» в «Гагарин», а расположенный в черте города старый аэропорт закрывается. Эксперты считают, что открытие новой воздушной гавани улучшит инвестиционную привлекательность региона, однако прогнозируют сокращение количества рейсов и ставят под сомнение вероятность расширения географии полетов.

Завтра в восемь часов утра начинаются регулярные авиарейсы из нового саратовского аэропорта «Гагарин». Старый аэропорт «Саратов Центральный» закрывается в этот же день. Первый тестовый пассажирский рейс в новый аэропорт состоялся 18 августа. В новом аэропорту приземлился Boeing 737-800 из Москвы авиакомпании «Победа».

Строительство нового аэропортового комплекса осуществлялось в рамках государственно-частного партнерства в рамках ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010-2021 годы)». Закладка первого камня аэропорта состоялась в октябре 2012 года, а о необходимости переноса аэропорта за черту города, где он находится с 1931 года, в Сабуровку говорили с 1972 года.

Государственным заказчиком проекта является Федеральное агентство воздушного транспорта, заказчиком-застройщиком — ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)». Строительство пассажирского терминала и административно-производственных зданий обеспечивало АО «СарАэро-Инвест» (входит в холдинг «Аэропорты Регионов»). Объем бюджетных инвестиций оценивается в 7,22 млрд руб., внебюджетных – 8 млрд руб. Пропускная способность пассажирского терминала составляет 1 млн пассажиров в год, 570 пассажиров в час.

В Росавиации считают, что проект «создаст условия для развития и расширения маршрутной сети воздушных перевозок, увеличения пассажиропотока, обеспечит улучшение транспортной доступности региона, качества обслуживания пассажиров и повышение уровня безопасности полетов» и «повысит инвестиционную привлекательность региона». На сайте аэропорта указано, что из него будут летать самолеты авиакомпаний «Победа», «Аэрофлот», “Руслайн», S7, Pegas Fly, UTair в Москву, Симферополь, Сочи, Сургут, Анталью (Турция). Это те же рейсы, которые до последнего времени осуществлялись из аэропорта «Саратов Центральный».

Новый аэродром со взлетно-посадочной полосой длиной 3 тыс. м и шириной 45 м соответствует первой категории ИКАО (ICAO, Международная организация гражданской авиации). Во время совещания в новом аэропорту, которое состоялось 18 августа, генеральный директор авиакомпании «Победа» Андрей Калмыков пожелал руководству воздушной гавани повысить категорию ИКАО до второй, сказав, что в противном случае это создаст неудобства пассажирам, поскольку, при неблагоприятной погоде, воздушные суда будут вынуждены уходить на запасные аэродромы.

В Федеральном агентстве воздушного транспорта (Росавиация) опровергли эту информацию и утверждают, что сертификация по первой категории ИКАО «установленный метеорологический минимум является приемлемым для начала эксплуатации нового аэропорта и не окажет никакого влияния на работу авиакомпаний», а «радиотехническое оборудование аэродрома уже соответствует второй категории ИКАО».

В настоящее время федеральное агентство и оператор аэропорта ведут подготовку к доведению светосигнального оборудования аэродрома до второй категории ИКАО.

Руководитель агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев, присвоение второй категории ИКАО саратовскому аэропорту «принципиально для авиакомпании «Победа», поскольку «перевозчику важно, чтобы было как можно меньше сбоев в работе, а в связи с близостью Волги в осенний и весенний периоды вероятность туманов повышается». Господин Пантелеев предположил, что в ближайшее время количество «московских» рейсов из саратовского аэропорта может сократиться. Это обусловлено приходом лоукостера «Победа», который сможет ставить на рейсы более вместительные суда.

Количество направлений, по мнению эксперта, в ближайшее время существенно не изменится. «Если мы обратимся к практике других аэропортов в городах с соизмеримой с Саратовом численностью населения, то увидим, что большую часть рейсов составляют рейсы до Москвы и Санкт-Петербурга. Рейсы до Симферополя и Сочи в основном сезонные и осуществляются преимущественно в летний период, но Сочи – в меньшей степени. Не в ближайшее время, но через несколько лет я вижу перспективу развития рейсов в Казань из Саратова, поскольку Казань является крупным туристическим центром», - отметил руководитель «Авиапорта».

Ведущий эксперт УК «Финам менеджмент» Дмитрий Баранов считает, что открытие нового аэропорта положительно повлияет на привлекательность региона для инвесторов, но рекомендовал «не переоценивать» событие. «Появление авиарейсов по новым направлениям привлечет внимание, в том числе инвесторов, активизирует региональную экономику, будет способствовать росту инвестиционной привлекательности, но нужны и другие шаги», - подытожил эксперт.

Марина Ковалева