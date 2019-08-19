Дональд Трамп рассмотрел в Гренландии недвижимость

Дональд Трамп сравнил покупку Гренландии со сделкой с недвижимостью. Американский президент подтвердил, что интересовался приобретением самого большого острова Земли и отметил, что «стратегически это интересно США». В то же время, по словам Трампа, пока это не тема №1 в повестке дня. На прошлой неделе газета The Wall Street Journal сообщила, что Дональд Трамп обсуждал со своими помощниками возможность покупки у Дании Гренландии.

В понедельник Трамп заявил, что Вашингтон и Копенгаген — союзники и отметил, что владение Гренландией ежегодно приносит Дании многомиллионные убытки: «По поводу Гренландии, я не знаю, как это просочилось в СМИ, но да, мы это обсуждали. Дания сейчас владеет Гренландией, это наш хороший союзник, эта страна находится под нашей защитой, как и многие другие регионы мира. В принципе, покупка Гренландии стратегически могла бы быть интересной. Мы еще обсудим этот вопрос, но я бы не назвал эту тему приоритетной сейчас».

Руководство Дании скептически отнеслось к предложению американского лидера. Премьер страны Метте Фредериксен назвала это «абсурдной дискуссией» и подчеркнула: лидер Гренландии также дал понять, что остров не продается. Впрочем, ведущий советник Дональда Трампа по экономике Лоуренс Кадлоу отметил, что остров богат минеральными ресурсами, а о его покупке задумывался еще президент Гарри Трумэн. Тогда он предложил Дании $100 млн. Но в итоге все осталось на уровне разговоров и наверняка сейчас будет так же, считает программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев. В целом в таких вопросах определить стоимость земли очень непросто. «Это пока односторонняя американская тема. По всей видимости, датчан она привела в изрядное изумление.

Я не видел за последнее время каких-либо серьезных американских работ, научно-исследовательских, где этот вопрос так или иначе обосновывался бы. Это довольно редкое явление в международных отношениях.

С Аляской было очень много вводных, это были совсем иные условия. Иногда цена, как в случае с той же Аляской, была символической даже по тем временам. Что касается трумэновского предложения, то в то время оно никакого развития не получило. Он был довольно периферийным. Тот факт, что американцы не стали этот вопрос педалировать, говорит о том, что все-таки эта инициатива была несерьезной»,— заявил Тимофеев.

Глава датского МИДа Ане Лоне Баггер отметила, что остров открыт для сотрудничества в сфере бизнеса, но никак не для продажи. Опыт США в покупке земель показывает, что страна делает это из расчета на будущее. В случае с Гренландией остров может бы интересен как со стратегической точки зрения, так и с экономической, говорит ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета Станислав Митрахович. Например, в перспективе Гренландию можно использовать для добычи полезных ископаемых, но пока это экономически невыгодно, добавляет эксперт:

«Подобная территория может использоваться во всех аспектах, в том числе и в военном, и теоретически для разработки полезных ископаемых. Но для этого нужно, чтобы сложились определенные условия. Потому что, например, при текущих ценах на нефть и уровне технологического развития нет особенного смысла заниматься разработкой месторождения в труднодоступных местах, в Арктике, на Севере. Но, теоретически, если бы подобная сделка была бы проведена, и, условно говоря, через 20 лет технологии бы изменились, и в мире, например, по каким-то причинам возник дефицит тех или иных ресурсов, можно было бы заняться их разработкой. Американский опыт свидетельствует о том, что покупки совершаются с комплексной точки зрения — это расширение своего влияния, там можно строить какие-то военные объекты».

Сам Дональд Трамп не исключает, что может обсудить вопрос покупки Гренландии с датскими властями, если посетит королевство на этой неделе. Впрочем, премьер Дании Метте Фредериксен заявила, что есть и другие важные вопросы , которые она хотела бы обсудить с американским президентом. Например, сотрудничество с США в Арктике.

Кирилл Абакумов, Владислав Викторов