Прокуратура отменила дело о покупке лекарства для больного эпилепсией ребенка

Транспортная прокуратура признала незаконным возбуждение уголовного дела в отношении женщины, получивший по почте противосудорожное лекарство фризиум для своего сына, больного эпилепсией, сообщает Генпрокуратура.

«По итогам проверки московско-курский транспортный прокурор отменил постановление о возбуждении уголовного дела как незаконное и необоснованное, поскольку в ходе доследственной проверки не было получено данных, образующих объективную сторону преступления»,— объяснили в Генпрокуратуре решение об отмене дела.

Ранее по факту получения женщиной посылки с незарегистрированным лекарством фризиум было возбуждено уголовное дело по ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов). В Федеральной таможенной службе заявляли, что задержанная женщина проходит по делу в качестве свидетеля.

15 августа сотрудники таможенной службы отдела по борьбе с наркотиками задержали в одном из почтовых отделений Москвы женщину сразу после того, как та получила посылку с фризиумом. Ее продержали в отделении почты около пяти часов, после чего провели у нее дома обыск, изъяв системный блок от компьютера. Незарегистрированный препарат был нужен ее сыну, больному эпилепсией. В Минздраве заявили, что лечащий врач больного не выписывал назначение на полученное лекарство.

Это не первый случай подобного задержания матери ребенка, нуждающегося в препарате, приобретение которого ограничено на территории России. Месяцем ранее широкий общественный резонанс вызвало возбуждение уголовного дела в отношении женщины, заказавшей по почте тот же фризиум. После того как в дело вмешалась директор московского Центра паллиативной помощи Нюта Федермессер, женщину отпустили. Уголовное дело против нее было закрыто.

Подробнее о резонансном деле читайте в материале “Ъ” «“Ни у Миши, ни у Арсения до сих пор нет лекарств”».

Почему заказ лекарств за границей расценили как контрабанду наркотиков, читайте в материале “Ъ” «Таможня вгоняет в депрессию».