В Москве женщину задержали из-за полученного по почте лекарства для ребенка

Мать ребенка с эпилепсией была задержана в Москве в отделении почты при получении посылки с противосудорожным транквилизатором фризиум, не зарегистрированным в России. Против нее завели уголовное дело по статье о контрабанде наркотиков, сообщила в Facebook директор фонда «Дом с маяком» Лида Мониава. Это уже второй подобный случай.

«Маму зовут Лена. У ребенка эпилепсия. Врач назначил фризиум. Мама заказала лекарство в интернете. Пришла на почту за посылкой в выходные. Ей сказали, что склад закрыт, приходите в понедельник. Зная историю с задержанием на почте другой мамы, Лена почувствовала что-то неладное. Но делать нечего — ребенку нужно лекарство, и аналогов в России нет»,— написала госпожа Мониава.

В понедельник, 12 августа, женщину пригласили за посылкой. После получения к ней подошли два сотрудника с удостоверениями Таможенной службы, отдела по борьбе с контрабандой наркотиков. «Дальше допрос, дознаватель, протоколы. Пять часов Лену продержали в отделении почты. Посылку с лекарством конфисковали»,— сообщила госпожа Мониава. Домой к женщине приехали с обысками, изъяли системный блок от компьютера. По информации Лиды Мониавы, 16 августа дело передадут в Главное следственное управление.

При похожих обстоятельствах в июле задержали мать ребенка с редким генетическим заболеванием Елену Боголюбову. Женщина через интернет заказала для своего ребенка противосудорожный транквилизатор фризиум и пришла за ним на почту. По факту получения лекарства завели уголовное дело, посылку с препаратом изъяли. Задержание госпожи Боголюбовой вызвало широкий общественный резонанс. После того как в дело вмешалась директор московского Центра паллиативной помощи Нюта Федермессер, женщину отпустили. Уголовное дело против нее было закрыто.

Подробнее о деле — в материале “Ъ” «Сильнодействующая таможня».