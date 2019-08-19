СМИ: Сирия нанесла удар по военному конвою Турции в Идлибе

ВВС Сирии нанесли авиаудар по военному конвою, отправленному Турцией в провинцию Идлиб, сообщает турецкое агентство DHA. Колонна турецких военных, как утверждало сирийское госагентство SANA, везла оружие и боеприпасы повстанцам в город Хан-Шейхун. Погиб ли кто-то в результате удара, пока не известно.

Хан-Шейхун считается опорным пунктом террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ). В августе Турция объявила о планах начать операцию в Сирии к востоку от Евфрата. Эта территория контролируется курдскими отрядами самообороны, которых поддерживают США.

О развитии ситуации — в публикации “Ъ” «Из-под сирийских террористов выбивают город».