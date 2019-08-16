Из-под сирийских террористов выбивают город

Сирийской армии осталось несколько километров до города Хан-Шейхуна, который считается опорным пунктом террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, запрещена в РФ). В Москве подчеркивают: речь идет не о наступательной операции в Идлибе, а о контратаках в ответ на действия террористов. Между тем за десять дней уже погибли десятки мирных жителей и около 200 военных. В разгар военной кампании в Идлибе оказался и гражданин России. Лидер общественного движения против рабства «Альтернатива» Олег Мельников отправился туда, чтобы вернуть домой детей, вывезенных из России и СНГ их отцами-сирийцами.

Сирийская армия продолжает наступательную операцию на юге зоны деэскалации Идлиб. За последние десять дней ей удалось установить контроль над 18 населенными пунктами на границе между провинциями Хама и Идлиб. По состоянию на вечер четверга проправительственным силам оставалось преодолеть несколько километров до города Хан-Шейхуна, расположенного на стратегической трассе М5 между Дамаском и Алеппо. Город называют оплотом ХТШ (бывшая «Джебхат ан-Нусра», запрещена в РФ). В апреле 2017 года там в результате применения химоружия погибли 84 человека, более 500 пострадали. США возложили ответственность за трагедию на власти Сирии и нанесли первый за время противостояния в этой стране ракетный удар по позициям проправительственных сил. Дамаск отвергал свою причастность к химатаке, утверждая, что она сфабрикована боевиками ХТШ. Такой же позиции придерживаются в Москве.

«Юг зоны деэскалации, где сейчас идут бои,— один из немногих районов Идлиба, где присутствует не только ХТШ, но и значительные силы вооруженной оппозиции. Хан-Шейхун неоднократно переходил из рук в руки»,— пояснил “Ъ” ситуацию эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов. Он подчеркнул, что город может быть взят только по согласованию между Россией и Турцией, которые в сентябре прошлого года достигли договоренностей по Идлибу. «Все указывает на то, что Турция прекратила оказывать помощь вооруженной оппозиции, а без этого она не сможет удерживать свои позиции»,— считает господин Семенов. Он также добавил, что победа проасадовских сил в Хан-Шейхуне не обеспечит им контроль над М5, но может стать первым шагом по продвижению сирийской армии вглубь Идлиба и изменению границ зоны деэскалации.

При этом представители РФ подчеркивают, что по-прежнему придерживаются подписанных договоренностей с Турцией и речь идет не о наступательной операции, а о контратаках в ответ на действия террористов. «Попытки России и Сирии ввести со 2 августа так называемый режим тишины были проигнорированы боевиками, всего было зафиксировано более 200 нарушений режима прекращения огня, в результате которых имеются жертвы среди мирного населения»,— сообщила в четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, в ответ «сирийские войска при поддержке российской авиации проводят точечные операции по подавлению террористической активности, принимая все меры по обеспечению безопасности гражданского населения внутри зоны деэскалации».

Военная операция дается сирийской армии немалой ценой. Накануне над Хан-Шейхуном боевики сбили истребитель-бомбардировщик Су-22 ВВС Сирии. Пилот был захвачен в плен. Всего, по данным базирующейся в Лондоне «Сирийской обсерватории по правам человека» — единственной, кто ведет хоть какой-то подсчет потерь в Сирии,— за десять дней с момента нарушения режима тишины погибли более 160 человек из числа военных сирийской армии и бойцов проправительственных сил, более 220 — со стороны ХТШ и вооруженной оппозиции, а также 40 мирных жителей.

В зоне боев может находиться и гражданин России, лидер общественного движения против рабства «Альтернатива» Олег Мельников. Он отправился в Идлиб, чтобы способствовать возвращению домой детей, вывезенных из России и СНГ их отцами-сирийцами. 9 августа, менее чем через сутки после пересечения турецко-сирийской границы, активист перестал выходить на связь. «14 августа я получил первую за пять дней информацию, что Олег жив. Он скрывается в Идлибе от террористов, которые объявили награду за сведения о его местоположении»,— рассказал “Ъ” сотрудник «Альтернативы» Максим Ваганов. По его словам, информация поступила не напрямую от пропавшего россиянина, а по цепочке через третьи руки.

Максим Ваганов должен был отправиться в Идлиб с Олегом Мельниковым, но в последний момент остался в Турции из-за травмы спины. До этого они вместе находились на территории Сирии, которую контролирует Дамаск. «Целью обеих наших поездок в Сирию стал поиск детей, которые были похищены отцами-сирийцами и вывезены с территории России и СНГ. Поиск осуществляется по просьбам матерей этих детей»,— пояснил собеседник “Ъ”. Он напомнил, что «Альтернатива» активно участвовала в освобождении российского путешественника Константина Журавлева, который находился в плену сирийских боевиков в 2013–2016 годах, то есть контакты в Сирии у Олега Мельникова были. «Олег отправился в Идлиб в сопровождении группы примерно из десяти человек, почти все они местные. Я их не знаю, связь с ними поддерживал Олег. До этого мы с этими людьми лично не встречались, их контакты были нам переданы через знакомых»,— пояснил он.

По словам Максима Ваганова, они с Олегом Мельниковым отдавали себе отчет в том, что происходит в Идлибе. «Олег — отчаянный человек, у "Альтернативы" было много операций на грани, но все получалось,— сказал он.— Я понимаю, что в этой ситуации Олегу никто не может помочь — ни посольство, ни сирийские власти. Единственный шанс — самому потихоньку выбраться из Идлиба. Было бы обидно погибнуть под русскими бомбами».

Марианна Беленькая