Сирия сообщила о доставке Турцией оружия повстанцам в Идлиб

Колонна турецких военных с оружием и боеприпасами пересекла северо-западную границу Сирии, сообщает сирийское государственное информагентство SANA. По его данным, Турция везет вооружение повстанцам, чтобы помочь им «в борьбе с наступлением правительственных войск» в городе Хан-Шейхун.

Источник агенства в сирийском МИДе назвал действия Турции «агрессивными», но добавил, что это не повлияет на «решимость сирийской армии продолжать охоту на оставшихся террористов» в провинции Идлиб или в любом другом месте.

Напомним, Хан-Шейхун считается опорным пунктом террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ). 4 августа Турция объявила о планах начать операцию в Сирии восточнее Евфрата. Эта территория контролируется курдскими отрядами самообороны, которых поддерживают США. Вашингтон заявил, что намерен предотвратить военные действия.

О развитии ситуации — в публикации “Ъ” «Из-под сирийских террористов выбивают город».