Завершено следствие по делу Александра Шестуна

Бывшему главе Серпуховского района Подмосковья Александру Шестуну предъявили обвинение в окончательной редакции. Ему вменяется особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ), легализация денежных средств, полученных в результате совершения преступления (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), незаконная предпринимательская деятельность (ст. 289 УК РФ). Состояние подсудимого ухудшается, заявила «Интерфаксу» его жена.

«Следователь зачитал обвинение в окончательной редакции Александру Вячеславовичу. В следственный кабинет СИЗО "Матросская тишина" конвой вынес его на носилках — из-за третьей длительной голодовки он практически не может самостоятельно передвигаться»,— рассказала Юлия Шестун.

В апреле 2018 года Александр Шестун опубликовал на своем YouTube-канале ролик, в котором обращался к президенту Владимиру Путину и рассказывал об угрозах со стороны властей Подмосковья и ФСБ. Летом того же года его обвинили в превышении должностных полномочий. Позже обвинения переквалифицировали. Сейчас мужчина находится в СИЗО «Матросская Тишина». В июне во время судебного заседания он порезал себе руки и был госпитализирован.

О развитии дела — в публикации “Ъ” «Александр Шестун обеднел на 10 миллиардов».