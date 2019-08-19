ЦБ счел антиконституционным перенос в Россию дел фигурантов санкционных списков

Законопроект, позволяющий гражданам России—фигурантам санкционных списков переводить судебные споры в российскую юрисдикцию, грозит ухудшением инвестиционного климата в стране, считает Центробанк. По мнению регулятора, инициатива, принятая депутатами в первом чтении, также противоречит требованиям Конституции.

Речь идет о ст. 15, согласно которой общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором РФ установлены другие правила, чем предусмотренные законом, то применяются нормы международного договора. К таковым, как напоминает ЦБ, относится договор о взаимном признании и исполнении иностранных арбитражных решений.

В отрицательном отзыве регулятора говорится, что проект закона может «негативно повлиять на заключение иностранными инвесторами инвестиционных контрактов с российскими физическими и юридическими лицами» (в том числе с теми, кто не подпал под санкции), а также на «ухудшение ситуации с привлечением иностранного фондирования для осуществления деятельности». Кроме того, иностранные контрагенты российских компаний из санкционных списков могут лишиться возможности обращаться в иностранный суд. При этом решения зарубежных судов все равно будут обязательными к исполнению на основании международных договоров.

«Проектируемый механизм обращения лица, в отношении которого введены ограничительные меры, в российский суд с требованиями о прекращении судебного разбирательства в иностранном суде также не будет препятствовать рассмотрению по существу дела в иностранном суде»,— говорится в отзыве, который цитирует «Интерфакс». Документ подписан первым зампредом ЦБ Ксенией Юдаевой.

Напомним, авторами законопроекта выступила группа депутатов во главе с Андреем Луговым (ЛДПР). Инициативу внесли в Госдуму 16 июля, 24 июля она прошла первое чтение. Как пояснил думский спикер Вячеслав Володин, проект закона направлен на защиту российских предпринимателей, руководителей предприятий и владельцев бизнеса, чтобы «они не страдали от недружественных действий других государств».