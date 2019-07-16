Депутаты предложили рассматривать в России дела против попавших под санкции россиян

В Госдуму внесен законопроект, о рассмотрении в России дел, возбужденных против попавших под санкции россиян. Соответствующий документ опубликован в базе нижней палаты парламента.

«В целях защиты прав указанных лиц на полноценное судебное разбирательство законопроектом предусматривается, что иск к ним предъявляется в арбитражный суд ил суд общей юрисдикции по месту нахождения в РФ либо по месту нахождения на территории РФ их имущества»,— сказано в пояснительной записке.

Попавшим под санкции предлагается разрешить в одностороннем порядке вносить изменения в документы, которые позволят рассматривать дело в российском суде. Если в документах не определено, где должно рассматриваться дело, то у россиянина может появиться право потребовать закрыть это дело.

Авторами законопроекта выступила группа депутатов во главе с Андреем Луговым (ЛДПР).

Напомним, США и Евросоюз ввели санкции против России в 2014 году после присоединения Крыма и из-за событий на юго-востоке Украины. Позднее эти санкции не раз продлевались и действуют до сих пор.