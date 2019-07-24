Депутаты поддержали инициативу рассматривать дела фигурантов санкционных списков в России

Госдума одобрила в первом чтении законопроект, который разрешает гражданам России—фигурантам санкционных списков США и других стран переводить судебные споры в российскую юрисдикцию. Согласно документу, подпавшие под санкции россияне или юрлица смогут в одностороннем порядке внести условие о рассмотрении возможного спора в России в действующие соглашения, которые сейчас предусматривают рассмотрение споров за рубежом, сообщается на сайте Госдумы. Если в документах не определено, где должно рассматриваться дело, то у россиянина может появиться право потребовать закрыть это дело.

«Закон направлен на защиту наших предпринимателей, руководителей предприятий и владельцев бизнеса, чтобы они не страдали от недружественных действий других государств»,— сказал спикер Вячеслав Володин.

Авторами законопроекта выступила группа депутатов во главе с Андреем Луговым (ЛДПР). Напомним, США и Евросоюз ввели санкции против России в 2014 году после присоединения Крыма и из-за событий на юго-востоке Украины. Позднее эти санкции не раз продлевались и действуют до сих пор.