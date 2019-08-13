Трутнев заявил о системе преференций для инвесторов в Арктике

Для проектов в Арктике разработана система преференций, сообщил журналистам полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. С просьбой подготовить соответствующий законопроект в апреле выступил президент Владимир Путин. Глава государства также анонсировал скорое принятие стратегии развития Арктики до 2035 года.

Как рассказал господин Трутнев, уже идет работа над 1783 инвестпроектами. В ближайшие пять лет планируется удвоить эту цифру. Всего Дальний Восток получил 540 млрд руб. частных инвестиций. Кроме того, около 100 млрд руб. было выделено из федеральных средств на поддержку строительства социальной инфраструктуры, добавил полпред президента.

«Сейчас подготовили систему преференций на Арктику, я считаю, что она совершеннее. Мы ее еще не приняли, будем докладывать президенту. Но мы учли недостатки, которые видим в сложившейся системе»,— заявил Юрий Трутнев (цитата по «РИА Новости»).

Как ранее выяснил “Ъ”, Минприроды подготовило план геологоразведочных работ в арктической зоне до 2035 года, направленный на формирование грузовой базы Севморпути. Из документа следует, что нефтегазовые компании не планируют запускать уже заявленные шельфовые проекты, которые могли бы внести вклад в развитие СМП, в ближайшее десятилетие.

Почему освоение арктического шельфа отстает от планов госкомпаний, читайте в публикации “Ъ” «Мечты не сбурились».