Премьер-министр Дании назвала абсурдной идею Трампа купить Гренландию

Намерение президента США Дональда Трампа купить Гренландию абсурдно, остров не продается, заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен. Она не намерена поднимать эту тему во время беседы с господином Трампом, который в начале сентября должен посетить Гренландию с визитом.

Госпожа Фредериксен выразила надежду, что высказанная президентом США идея покупки острова не была серьезной, сообщает газета Sermitsiaq. «Это абсурдная дискуссия, и Ким Килсен (премьер-министр Гренландии.— “Ъ”) дал понять, что Гренландия не продается, и поэтому этот разговор прекращается. С другой стороны, есть темы, о которых мы хотели бы поговорить с президентом США»,— сказала премьер телеканалу DR.

О желании Дональда Трампа купить Гренландию ранее сообщила The Wall Street Journal (WSJ). По словам ее источников, эту идею президент США высказывал еще весной 2018 года. Некоторые его советники задумку поддержали, другие сочли «мимолетным увлечением, которое никогда не будет реализовано». Как уточняет WSJ, американские чиновники считают Гренландию «значимой для нацбезопасности США».

В американском Белом доме информацию о задумке господина Трампа подтвердили. Как пояснил глава Национального экономического совета Лоуренс Кадлоу, в Гренландии, в частности, много ценных минеральных ресурсов. При этом пока не известно, какую сумму США готовы были бы заплатить за остров.