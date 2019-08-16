WSJ сообщила о желании Трампа купить Гренландию

Президент США Дональд Трамп хочет купить у Дании Гренландию, считающуюся самым большим островом в мире. Американский президент уже обсудил эту идею с советниками и попросил своего адвоката изучить возможность сделки, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники в Белом доме. После Второй мировой войны президент США Гарри Трумэн хотел купить остров за $100 млн, но получил от Дании отказ.

Какую сумму готов предложить нынешний президент США, пока не известно. По данным газеты, некоторые советники господина Трампа поддержали его идею, другие — отвергли, сочтя ее «мимолетным увлечением, которое никогда не будет реализовано». Собеседники издания утверждают, что покупка Гренландии была бы сродни покупке Аляски и стала бы «наследием Трампа». При этом неясно, как далеко готов зайти сам президент США для осуществления своей задумки.

WSJ пишет, что Дональд Трамп озвучил идею покупки Гренландии еще весной 2018 года. Во время званого ужина он заявил своим помощникам, что кто-то рассказал ему о возникших у Дании финансовых проблемах из-за оказываемой ею помощи Гренландии. Тогда он и предложил обдумать возможность покупки острова. «Что вы думаете об этом, ребята? Как по-вашему, это сработает?» — приводит слова президента США один из источников WSJ. Он уточнил, что господин Трамп скорее спросил это в шутку, подразумевая, что он «настолько могуществен, что может купить страну». По мнению собеседника газеты, президент США также заинтересовался покупкой из-за имеющихся на острове природных ресурсов.

Как добавляет WSJ, озвученная Дональдом Трампом идея вызвала у его советников целый ряд вопросов, например могут ли США использовать Гренландию для усиления военного присутствия в Арктике, а также какие исследовательские возможности можно получить благодаря покупке острова. Газета пишет, что американские чиновники считают Гренландию «значимой для интересов национальной безопасности США». Между Данией и США заключен десятилетний договор, дающий американским вооруженным силам «практически неограниченные права» на авиабазе Туле, расположенной на севере Гренландии. Находящаяся в 750 милях к северу от Полярного круга база включает в себя радиолокационную станцию, которая является частью системы дальнего обнаружения баллистических ракет. Эта база также используется командованием космических ВВС США.

WSJ напоминает, что госсекретарь США Майк Помпео в мае должен был посетить Гренландию, но поездка была отменена из-за эскалации в отношениях с Ираном. В начале сентября поездку на остров запланировал сам Дональд Трамп. Но его визит не будет связан с планами купить Гренландию, утверждают источники газеты.

Белый дом США и Госдеп пока никак не прокомментировали информацию WSJ. Также не предоставили комментарии в посольстве Дании и в представительстве Гренландии в Вашингтоне.