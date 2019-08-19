В Белом доме подтвердили намерение купить Гренландию

Глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу подтвердил заинтересованность Вашингтона в покупке Гренландии, в настоящее время входящей в состав Королевства Дания. «Я не хочу сейчас выступать с прогнозами. Я просто отмечаю, что президент (Дональд Трамп.— “Ъ”), который кое-что понимает в приобретении недвижимости, хочет ознакомиться с возможностью приобретения Гренландии»,— сказал он в эфире телеканала Fox News.

Господин Кадлоу напомнил, что ранее 33-й президент США Гарри Трумэн уже выступал с предложением купить остров за $100 млн. «Гренландия принадлежит Дании. Дания является союзником. Гренландия важна со стратегической точки зрения. Там много ценных минеральных ресурсов»,— объяснил он причины заинтересованности в покупке.

О том, что господин Трамп обсудил возможность покупки острова с советниками и попросил своего адвоката изучить возможность сделки, ранее сообщила The Wall Street Journal. Сумма предполагаемой сделки не называлась.

Министр иностранных дел Гренландии Ане Лоне Баггер заявила, что территория не продается. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен тоже категорически отвергла возможность продажи.

Зачем президент хочет выкупить остров у Дании — в публикации “Ъ FM”.