Технологиям заглянут в паспорт

Бизнес и власти не могут договориться об условиях выдачи льготных кредитов до 3 млрд руб. каждый на развитие сквозных технологий, включая искусственный интеллект, робототехнику и кванты. Банки, готовые участвовать в программе, согласны кредитовать в том числе проекты на базе зарубежных разработок, но отечественные производители софта настаивают на полностью российском происхождении продуктов. В Минкомсвязи рассчитывают уладить разногласия и запустить программу до конца 2019 года.

Аналитический центр (АЦ) при правительстве РФ 15 августа провел круглый стол, на котором представил модель отбора проектов, использующих сквозные технологии в приоритетных отраслях экономики и претендующих на льготное кредитование. В мероприятии участвовали представители Минкомсвязи, крупнейших банков и разработчиков отечественного ПО. Заседание было закрыто для журналистов, обсуждавшийся проект есть у “Ъ”. В пресс-службе ВТБ подтвердили участие в мероприятии и отметили, что «банк заинтересован в предоставлении финансирования проектов с субсидированием процентной ставки» и уже «собирает и анализирует информацию по потенциальным проектам».

О том, что развитие в России сквозных технологий планируется поддержать льготными кредитами, на субсидирование которых из бюджета в 2019–2021 годах может быть выделено около 12,5 млрд руб., “Ъ” сообщал 5 июня. В список таких технологий входят в том числе искусственный интеллект, беспроводная связь, компоненты робототехники и сенсорика, квантовые технологии, системы распределенного реестра, виртуальная и дополненная реальность.

На совещании 15 августа было одобрено предложение АЦ увеличить максимальный объем кредита до 3 млрд руб. (минимальный составит 25 млн руб.). Ставка обсуждается на прежнем уровне — 1–5%. При этом, согласно проекту, доля собственных средств заемщика должна будет составлять не менее 20%, а доля расходов на отечественные сквозные цифровые технологии — не менее 60% от общего финансирования проекта.

По данным участников совещания, активная дискуссия развернулась между представителями банков и разработчиков ПО. Банки готовы предоставлять более широкие возможности использования кредита для покупки иностранных технологий и разработок, в то время как отечественные разработчики хотят гарантий того, что заемщик будет использовать только российские продукты.

Исполнительный директор ассоциации «Отечественный софт» Ренат Лашин подтвердил “Ъ”, что ассоциация настаивает на том, чтобы в кредитуемом проекте гарантированно использовалось ПО из отечественного реестра и российское «железо», тогда как представители банков «заняли более мягкую позицию и вполне допускают кредитование иностранных разработок и продуктов». Директор по направлению «Цифровые технологии» АНО «Цифровая экономика» Сергей Наквасин уверен, что «даже обсуждение возможностей использования полученных средств на привлечение иностранных технологий и разработок — ошибка», настаивая, что система финансирования проектов может быть реализована только с фокусом на отечественные разработки.

Но чрезмерная ориентация на отечественный продукт может вылиться в технологическое отставание, предупреждает исполнительный директор Ассоциации компьютерных и информационных технологий Николай Комлев. «Мы не можем конкурировать со всем миром. Ни финансовых, ни человеческих ресурсов у нашей страны на это не имеется. Если Россия хочет реализовывать мощные проекты, то без иностранного оборудования не обойтись»,— рассуждает он. Есть сферы, в которых российские продукты сильны, например, это касается антивирусов, но в робототехнике или в управлении производством отечественные разработки отстают, поэтому решения должны приниматься индивидуально для каждой отрасли, уверен господин Комлев.

Производить высокотехнологичные продукты в Китае все еще в целом гораздо выгоднее, чем в России, отмечает технический директор Rubetek Константин Масленников. Сам Rubetek начал переносить производство из Китая в Россию и заинтересован в льготном кредитовании, которое ускорило бы этот процесс. Для многих инновационных предприятий ключевая проблема не ставка кредита, а его залоговое обеспечение, добавляет председатель совета директоров Promobot Алексей Южаков. «Поэтому для нас приоритетной формой поддержки остаются гранты»,— говорит он.

По словам заместителя директора департамента координации и реализации проектов по цифровой экономике Минкомсвязи Алексея Галюжина, льготное кредитование «сквозных» технологий планируется запустить уже в четвертом квартале 2019 года, при этом решающая встреча еще впереди, участники продолжат вносить предложения до 20 августа.

Данила Моисеев