Централизация для цифровизации

Лишь в 34 субъектах РФ региональная программа цифровизации уже разработана или находится в стадии разработки, определили эксперты Аналитического центра при правительстве. При этом большинство региональных проектов посвящены информатизации, а не сквозным цифровым технологиям, внедрения которых ждет федеральный центр. Менять ситуацию планируется усилением централизации в этой сфере, а также созданием «банка лучших практик».

45 из 79 опрошенных Аналитическим центром (АЦ) регионов сообщили об отсутствии у них собственной программы цифровизации. Помимо наличия программы организаторов опроса интересовало также наличие у региона приоритетных сквозных цифровых технологий (СЦТ), приоритетных отраслей для цифровизации и знаковых «цифровых» проектов.

Как выяснилось, приоритетными отраслями цифровизации большинство регионов считают здравоохранение и городскую среду (по 75%), кадры и образование (66%), транспорт и связь (61%), ЖКХ и энергетику (56%). Менее популярны — сельское и лесное хозяйство, культура и туризм, госуслуги и управление, строительство и промышленность. Лишь два региона упомянули в списке приоритетов контрольно-надзорную деятельность.

Приоритетными СЦТ 80% опрошенных (63 региона) назвали большие данные, 63% — технологии беспроводной связи, 53% — промышленный интернет и интернет вещей, 47% — нейротехнологии и искусственный интеллект, 43% — системы распределенного реестра, 30% — технологии виртуальной и дополненной реальности, 28% — новые производственные технологии, 27% — компоненты робототехники и сенсорики. Чем руководствовались регионы при этом выборе, осталось за кадром исследования. В АЦ отмечают, что лишь три региона, имеющих программу цифровизации, действительно реализуют проект с использованием СЦТ: Ханты-Мансийский автономный округ, Челябинская и Оренбургская области. Большинство же субъектов по-прежнему считают знаковыми проекты в области информатизации — создание цифрового правительства, автоматизированных информационных систем в образовании и здравоохранении, систем фото- и видеофиксации на дорогах.

Регионы пока плохо понимают, как внедрять цифровые технологии и на какие практики опираться, поэтому управление цифровизацией должно осуществляться из единого центра, заявили участники прошедшего вчера в АЦ заседания, на котором обсуждались итоги опроса. Отмечалось, что центр готов предложить регионам экспертную, организационную и методологическую поддержку. В Минкомсвязи готовят методики отбора региональных проектов для «банка лучших практик» (с грантовой системой). Цифровой нацпроект предполагает, что федеральную поддержку получат не менее 20 проектов, связанных с СЦТ. Их должны определить во второй половине года. Кроме того, в министерстве планируется определить чиновников, которые будут контролировать цифровизацию на местах.

Подводить первые итоги развития цифровой экономики в регионах пока рано, поскольку речь пока идет лишь о формировании заделов, отмечает директор по региональному развитию АНО «Цифровая экономика» Александр Зорин. Субъекты РФ имеют разные уровни готовности к цифровой трансформации и бюджетной обеспеченности, поэтому ключевыми задачами являются устранение цифрового неравенства на уровне развития инфраструктуры, подключение социально значимых объектов и органов власти, обеспечение информационной безопасности, а также подготовка региональных и муниципальных управленческих команд. Что же касается СЦТ, то для их оперативного внедрения необходимо сформировать платежеспособный спрос как со стороны бизнеса, так и государства, в том числе за счет предусмотренных в нацпроекте мер поддержки. «Развитие цифровой экономики требует новых форм взаимодействия органов власти всех уровней с цифровым и отраслевым бизнесом, экспертным сообществом. Сегодня мы видим запрос от регионов на такое взаимодействие»,— говорит господин Зорин.

Надежда Краснушкина