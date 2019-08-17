В Москве задержан активист «Бессрочного протеста»

В центре столицы на Старом Арбате был задержан один из активистов «Бессрочного протеста» Дмитрий Батуро, сообщает «Дождь». Полицейские препроводили его в автозак, объявив, что акция, в которой участвовали активисты — незаконна.

Также в Москве сегодня прошли одиночные пикеты оппозиции. Такие мероприятия не требуют согласования с властями. Они состоялись в трех точках: у памятников Владимиру Высоцкому на Страстном бульваре, Надежде Крупской на Сретенке и Владимиру Шухову на Чистых прудах.

Акции протеста проводятся в столице с июля из-за отказа Центризбиркома зарегистрировать 57 кандидатов в депутаты Мосгордумы. На несанкционированных митингах 27 июля и 3 августа в Москве были задержаны более 2 тыс. участников. 10 августа после разрешенного митинга прошла инициированная основателем ФБК Алексеем Навальным «мирная прогулка», на которой задержали более 200 человек.

О запланированных на эти выходные акциях — в материале “Ъ” «Фестиваль протестной активности».