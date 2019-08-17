В Москве прошли одиночные пикеты оппозиции. Такие мероприятия не требуют согласования с властями. Ранее мероприятия анонсировали муниципальные депутаты от «Яблока» Елена Русакова, Андрей Морев и Елена Филина, а также муниципальный депутат и журналист Илья Азар.

«Муниципальные депутаты снова, как и 3 и 10 августа, подали заявки на массовые пикеты у памятников на бульварах. Снова получили совершенно необоснованный отказ»,— написала на своей странице в Facebook госпожа Русакова. Она отметила, что в этом случае «остается только формат одиночного пикета». «Будьте осторожны, стоять с плакатом можно только одному человеку, строго по очереди»,— добавила госпожа Русакова.

Корреспондент "Ъ FM" Петр Пархоменко: Активисты сменяют друг друга, причем тщательно следят за тем, чтобы у полицейских не могло возникнуть к ним претензий. Например, многие обращают внимание на то, чтобы тот, кто закончил свой пикет, и тот активист, который готов его сменить, не передавали плакат друг другу из рук в руки. В этом случае никто не может сказать, что за него держались двое, ведь это уже не может считаться одиночным пикетом.

Пикеты проходят в трех точках Москвы: у памятников Владимиру Высоцкому на Страстном бульваре, Надежде Крупской на Сретенке и Владимиру Шухову на Чистых прудах.

Организаторы призвали пикетчиков выйти с лозунгами, в том числе, содержащими требования резолюции митинга 10 августа:

освобождения арестованных по делу о массовых беспорядках, прекращение уголовных и административных дел, возбужденных в связи с мирными выступлениями граждан;

привлечение к ответственности сотрудников силовых структур, причастных к «избиениям людей» на протестных акциях, и запрет на переброску в Москву сил МВД и Росгвардии из других регионов;

регистрация ЦИКом «независимых от власти» кандидатов на выборах в Мосгордуму;

отставка мэра Москвы Сергея Собянина, председателя Мосгоризбиркома Валентина Горбунова и люстрация членов избирательных комиссий всех уровней;

внесение изменений в избирательное законодательство для отмены подписного барьера.

Напомним, акции протеста проводятся в столице с июля из-за отказа Центризбиркома зарегистрировать 57 кандидатов в депутаты Мосгордумы. На несанкционированных митингах 27 июля и 3 августа в Москве были задержаны более 2 тыс. участников. 10 августа после разрешенного митинга прошла инициированная основателем ФБК Алексеем Навальным «мирная прогулка», на которой задержали более 200 человек.

О запланированных на эти выходные акциях — в материале “Ъ” «Фестиваль протестной активности».