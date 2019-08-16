В деле «Нового величия» снова появились спецслужбы

Сотрудники ФСБ просили свидетельницу по делу «Нового величия» Юлию Куницыну не раскрывать суду личности тех, кто оплачивал аренду помещения для участников движения. Об этом 16 августа на заседании Люблинского районного суда заявила сама госпожа Куницына. На суде свидетельница показала: оплату аренды помещения осуществлял не только Руслан Д. (по словам обвиняемых, «провокатор спецслужб», местонахождение которого в настоящий момент неизвестно), «но и Светлана К., и Раду З.». «Об этом просили не рассказывать в суде»,— сказала госпожа Куницына, уточнив, что просьба исходила «от четверых сотрудников ФСБ и оперативника Дениса Чижова на специальной встрече в ресторане».

16 августа Люблинский районный суд Москвы повторно допросил свидетельницу Юлию Куницыну, которая с декабря 2017 по март 2018 года сдавала в субаренду офис для участников группы «Новое величие» на Братиславской улице. 8 августа госпожа Куницына уже сообщала, что «ни с кем из подсудимых не знакома», а офис у нее снимал «Руслан Д., за 500 руб. в час». На заседании суда 16 августа Юлия Куницына призналась — платил не только Руслан Д., но и еще двое: Светлана К. и Раду З. В декабре 2017 года к госпоже Куницыной «обратились двое: Руслан Д. и некий Андрей, который сказал, что арендой будет заниматься Руслан». Последний снял помещение и появлялся там не только по воскресеньям на встречах группы "Новое величие", но и по вторникам.

Адвокат защиты Максим Пашков ранее сообщал “Ъ”, что «Руслан Д. в будние дни снимал данные с камер, установленных в помещении оперативником Чижовым». Оплата аренды, по словам госпожи Куницыной, поступила «14 раз от трех разных людей».

На вопрос защиты, почему эта информация не была озвучена на заседании 8 августа, госпожа Куницына призналась, что господин Чижов «просил ее не рассказывать об оплате аренды плательщиком Раду З.», но она решила рассказать правду и «сообщить о встрече». «Она проходила до допроса следователя (в марте 2018 года.— “Ъ”) в ресторане. На ней присутствовал Чижов и четверо сотрудников ФСБ. Они говорили, что если меня куда-то будут вызывать, нужно сразу звонить им. Перед тем как меня вызывали свидетелем в суд (на заседание 8 августа.— “Ъ”), мне позвонил он (Денис Чижов.— “Ъ”) и просил не говорить, как я получала деньги за аренду. Что в интересах следствия эта информация не должна всплывать»,— пояснила свидетельница.

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В предъявленных Юлией Куницыной в суде банковских выписках и смс-уведомлениях о получении денег за аренду фигурирует не только «Раду З.», но и «Родион З.» — совпадают даты и суммы, но не имена. «В банке это назвали технической ошибкой. Но Денис Чижов мне говорил: "Вы меня извините, он (плательщик.— “Ъ”) глупость сделал, эту информацию никто не должен знать"»,— сообщила суду Юлия Куницына.

Адвокат фигурантки дела Марии Дубовик Максим Пашков называет просьбу господина Чижова «преступлением против суда», а показания госпожи Куницыной «подтверждением провокации со стороны правоохранительных органов».

Адвокат обвиняемого Петра Карамзина Александр Лупашко в разговоре с “Ъ” назвал данные Юлией Куницыной показания «подтверждением давления на свидетеля».

Заседание по делу «Нового величия» отложено до 19 августа. Адвокаты подсудимых планируют ходатайствовать о допросе господина Чижова, чтобы выяснить обстоятельства его знакомства с плательщиком Раду З.

О причастности к делу «Нового величия» сотрудников спецслужб с самого начала заявляли все десять фигурантов, задержанных в марте 2018 года по обвинению в создании экстремистской организации с целью свержения Конституционного строя (ст. 282 УК РФ). Двое из них — Рустам Рустамов и Павел Ребровский — пошли на сделку со следствием и были приговорены к 1,5 года условно и 2,5 года колонии соответственно. Позднее господин Ребровский отказался от своих показаний, заявив, что «их в готовом виде принес следователь и заставил подписать в обмен на условный срок». На скамье подсудимых остаются восемь человек, четверо из которых содержатся в СИЗО, а четверо — под домашним арестом. Фигуранты настаивают на своей невиновности, заявляя, что «идейным вдохновителем движения, арендатором помещения и автором устава организации был провокатор Руслан Д.». В настоящий момент его местонахождение неизвестно.

Александра Намятова, Мария Старикова