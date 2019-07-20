Свидетельские противопоказания

19 июля Люблинский суд Москвы допросил ключевых свидетелей обвинения по делу «Нового величия» — Павла Ребровского и Рустама Рустамова. Оба пошли на сделку со следствием и получили приговоры в особом порядке. Сегодня и Павел Ребровский, и Рустам Рустамов — ключевые свидетели, однако их показания кардинально расходятся, что рушит стратегию обвинения. Так, на судебном допросе накануне Павел Ребровский подтвердил, что во время следствия на него оказывалось давление, а участники «Нового величия» не собирались подрывать конституционный строй России. Рустам Рустамов, напротив, заявил, что «они учились стрелять и кидать бутылки с зажигательной смесью, чтобы поджечь офис "Единой России"».

Очередное заседание суда по делу движения «Новое величие» началось с вызова скорой помощи — свидетелю Ребровскому стало не по себе, он побледнел и едва не упал в обморок после первых вопросов гособвинителя. Как рассказала “Ъ” его адвокат Мария Эйсмонт, еще до начала заседания она ставила в известность представителей суда о самочувствии подзащитного, но откладывать допрос не стали.

Прибывшие в суд медики осмотрели Павла Ребровского в конвойном помещении и не нашли причин для госпитализации.

Десять фигурантов дела движения «Новое величие» были задержаны 15 марта 2018 года по обвинению в создании экстремистской организации с целью свержения конституционного строя (ст. 282 УК РФ). Восемь из них остаются под следствием: четверо в СИЗО — Петр Карамзин, Дмитрий Полетаев, Руслан Костыленков и Вячеслав Крюков, четверо под домашним арестом — Анна Павликова, Мария Дубовик, Сергей Гаврилов и Максим Рощин.

Господин Ребровский, для которого этот допрос стал повторным, отвечал на вопросы прокурора односложно и часто произносил «51». Второй адвокат свидетеля Иван Сустин заявил суду, что его клиент прибегает к 51-й статье Конституции РФ: «Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников». Напомним, на первом судебном допросе 8 июля Павел Ребровский сообщил, что заключил сделку со следствием в обмен на обещание условного срока, после чего он и «подписал показания, которые принес следователь». Тогда же господин Ребровский заявил, что отказывается от данных ранее показаний, а восемь участников «Нового величия», судьбу которых сейчас решает суд, «не хотели создавать экстремистскую организацию, а вовсе хотели перестать встречаться из-за разницы в политических взглядах». Эти же слова он подтвердил и в пятницу, отвечая на вопросы суда «да», «нет» или «51».

Судья Александр Маслов отметил, что новый представитель обвинения — уже третий за процесс — Елена Васильева «оказывает давление на свидетеля». Допрос Ребровского на этом закончился, и суд пригласил второго свидетеля Рустама Рустамова. Напомним, в рамках досудебного соглашения он дал показания против участников движения «Новое величие» и был приговорен к полутора годам условно. Участие Рустамова в судебном процессе в качестве свидетеля имеет для стороны обвинения важную роль. По версии следствия, он участвовал в тренировках членов «Нового величия» по стрельбе и изготовлению коктейлей Молотова, а также располагает информацией о создании устава движения.

«Они оппозиция, так как кидали бутылки с зажигательной смесью в фигурки сотрудников полиции,— сообщил во время допроса Рустам Рустамов.— Они хотели поджечь центральный офис "Единой России", потому что это самое сердце»

Рустам Рустамов сообщил, что участники тренировались стрелять и кидать бутылки с зажигательной смесью на территории заброшенной больницы и на одном из карьеров в Подмосковье. Он также пояснил суду, что «знал, что поджигать здания незаконно», что возил участников движения на тренировки, «потому что была машина и ружья». При этом господин Рустамов сообщил, что услышал «устав по телефону» и не помнит, кто конкретно ему звонил, «то ли Руслан Костыленков, то ли Руслан Д. (последний, по версии обвиняемых, является провокатором спецслужб и в настоящее время скрывается.— “Ъ”)».

Адвокаты по очереди высказались о том, что в показаниях господина Рустамова, данных при задержании и во время досудебного соглашения, имеются нестыковки в датах и именах. Судья Маслов начал зачитывать показания свидетеля Рустамова — сначала первые, потом вторые. Нестыковки действительно были. Во-первых, когда Рустам Рустамов еще был подозреваемым, он заявлял, что «не знает об организации "Новое величие"», во вторых показаниях он сообщил, что «впервые узнал о "Новом величии" от Руслана Костыленкова», и назвал дату. Во-вторых, сначала он говорил «мишени предоставил я», а потом — «мишени уже были». Таких нестыковок, по словам адвокатов, в показаниях несколько десятков, однако сам свидетель объясняет их сильным волнением при задержании и более осмысленным подходом к показаниям во время сделки со следствием.

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«Полагаю, что на Павла Ребровского оказывается большое давление. Допрос, длившийся два часа, не закончен. Не исключается вариант повторного допроса Рустамова»,— рассказал “Ъ” адвокат одного из подсудимых Петра Карамзина Александр Лупашко.

На шестом часу судебного заседания адвокаты заявили отвод прокурору. Судья Маслов удалился в совещательную комнату и после нескольких минут отклонил ходатайство.

Судебное заседание было отложено до 5 августа.

Александра Намятова, Мария Старикова