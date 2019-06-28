Демократическая партия взялась за дебаты

Претенденты на президентский пост в США от Демократической партии открыли предвыборный сезон, выступив в серии дебатов в Майами. Всего на кресло в Белом доме претендуют 20 кандидатов, так что дебаты пришлось проводить в течение двух дней, разделив номинантов на две группы. Если в первом раунде претенденты старались мирно изложить свои позиции, то во втором все без исключения кандидаты назвали главную цель своей кампании — это победа над президентом Дональдом Трампом.

Второй раунд теледебатов, как и первый, состоялся в Майами (штат Флорида), но именно в этой двухчасовой дискуссии приняли участие лидеры гонки — бывший вице-президент Джо Байден и сенатор Берни Сандерс, получающие, согласно опросам общественного мнения, потенциальное большинство голосов на предстоящих в 2020 году выборах.

В отличие от первого вечера дебатов, участники второй серии не стали скрывать, что основная цель их кампании будет заключаться в противостоянии действующему президенту США. Господа Байден и Сандерс посчитали необходимым раскритиковать иммиграционную политику Белого дома и инициативы Дональда Трампа, направленные на снижение налогового обложения для самых состоятельных американцев.

«Дональд Трамп думает, что Уолл-стрит создала Америку. На самом деле Америку создал средний класс»,— заявил бывший вице-президент Джо Байден.





Он добавил, что действующий президент США «поставил всех нас в ужасную ситуацию», еще больше увеличив разрыв между бедными и богатыми в стране.

По мнению сенатора Берни Сандерса, называющего себя «социалистом-демократом», сразу несколько предлагаемых им программ могли бы улучшить жизнь простых американцев. Член верхней палаты Конгресса предлагает государству отплатить расходы на учебу всех американских студентов и, главное, обеспечить всех граждан страны бесплатной медицинской помощью.

Сенатор Сандерс напомнил, что, согласно опросам нескольких социологических кампаний, рейтинг любого из кандидатов от Демпартии превышает избирательные рейтинги Дональда Трампа.

«Все это потому, что американцы понимают, что Трамп — это шутка, что Трамп — патологический лжец и расист и он постоянно лгал американцам в ходе своей кампании»,— заявил он.

По утверждению еще одного кандидата, сенатора Кирстен Гилибранд, иммиграционная политика Дональда Трампа «привела к тому, что сотни детей нелегальных иммигрантов были разлучены со своими родителями».

В ответ на вопрос, как именно демократы собираются исправить политические решения, принятые президентом Трампом, сенатор Майкл Беннетт сообщил, что в случае избрания просто «восстановит право закона». «Весь мир ожидает от нас, что мы будем лидерами,— сказал он.— Сейчас у нас есть президент, который не верит в верховенство закона, который не верит в свободу прессы, не верит в независимость правосудия. Он верит в коррупцию, которую он привел в Вашингтон, и это то, что мы должны изменить».

Он же заявил: «Прежде всего я думаю, что главной угрозой нашей безопасности является Россия, а не Китай». Свое мнение сенатор объяснил «тем, что они (русские.— “Ъ”) сделали с выборами в США». Впрочем, российская тема не была в центре внимания этой дискуссии.

Президент США Дональд Трамп, находящийся в Осаке на саммите G20, впервые прокомментировал дебаты демократов еще вечером в среду во время перелета в Японию. «Скучно»,— написал он в Twitter.

Кирилл Белянинов, Вашингтон