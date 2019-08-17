По каким вещам скучают немцы и чего хотят канадские подростки

Офисы утопают во лжи

Офисные сотрудники время от времени лгут на работе, выдумывая причины для отгула, опоздания или раннего ухода, чтобы справиться с неудобными ситуациями или чрезмерной усталостью. Согласно опросу американского сервиса для поиска вакансий SimplyHired, около 60% из 1 тыс. штатных сотрудников говорят, что «плохо себя чувствуют», хотя это не так. Еще 54% сообщают о «неожиданно свалившихся планах после работы». Какие еще отговорки придумывают офисные работники — в материале “Ъ”.

Раньше и трава была зеленее

Как показал недавний опрос YouGov, многие немцы время от времени ностальгируют по временам, когда мобильный телефон использовался только для звонков, а выбор телепередач ограничивался сеткой вещания. Как оказалось, среди вещей из 1990-х и 2000-х годов каждому пятому жителю Германии не хватает популярного в стране комедийного телешоу TV Total, которое выходило на экраны по вечерам с 1999 по 2015 год. По каким вещам больше всего скучают немцы — в материале “Ъ”.

Главное — друзья, а гаджеты потом

Маркетинговые агентства Canid и Callosum провели опрос среди 1 тыс. молодых канадцев в возрасте от 13 до 17 и от 18 до 24 лет — представителей поколения Z и миллениалов. По результатам исследования выяснилось, что самые юные участники исследования оказались и самыми счастливыми — об этом заявили 63%. Также опрос пошатнул миф о подростковой зависимости от гаджетов и соцсетей. В среднем подростки тратят на скроллинг лент друзей, просмотр видео или игры на смартфоне только 3,6 часа в сутки. Подробнее об этом — в материале “Ъ”.

Скажи мне, что ты ешь

Если вы любите давать рекомендации ресторанам, покупать новые продукты в магазине и знакомить близких с новой кухней, то, скорее всего, вы гурман. 3 из 4 жителей США причисляют себя именно к этой категории людей. К таким выводам пришла компания OnePoll по итогам опроса среди 2 тыс. американцев. Исследование показало, что 4 гурмана из 10 тратят более $51 в неделю на изысканные блюда. Как узнать среди американцев гурмана — в материале “Ъ”.

Марина Колоколова, Артём Косенок, Анна Поваго, Ольга Шкуренко