Канадские подростки не тратят время на гаджеты

Маркетинговые агентства Canid и Callosum провели опрос среди 1 тыс. молодых канадцев в возрасте от 13 до 17 и от 18 до 24 лет — представителей поколения Z и миллениалов. По результатам исследования выяснилось, что самые юные участники опроса оказались и самыми счастливыми — об этом заявили 63%. Молодежь постарше уже не так уверена в своей жизнерадостности. Среди миллениалов только 43% считают себя счастливыми людьми.

Своей главной задачей сегодняшние школьники видят получение интересной профессии, а в дальнейшем — работы, которая приносила бы им удовольствие. Об этом сообщили 59% опрошенных до 17 лет. Они также отметили, что ради этой цели сейчас стараются учиться как можно лучше.

Опрос пошатнул миф о подростковой зависимости от гаджетов и соцсетей. В среднем подростки тратят на скроллинг лент друзей, просмотр видео или игры на смартфоне только 3,6 часа в сутки. Миллениалы уделяют виртуальной реальности больше времени — в среднем 4,3 часа. Специалисты обнаружили, что школьники считают сеть разновидностью хобби на уровне игр, спорта, живописи или иного творчества.

В списке подростковых интересов смартфоны заняли только третье место, заработав 7 баллов из 10. На первых позициях оказались общение с друзьями (8,1 балла) и желание проводить больше времени с семьей (7,3 балла).

Остальные несрочные, но любопытные сообщения уходящей недели читайте в материале “Ъ” «Другие новости».