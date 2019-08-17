Какие отговорки придумывают офисные сотрудники, чтобы избежать работы

Офисные сотрудники время от времени лгут на работе, выдумывая причины для отгула, опоздания или раннего ухода, чтобы справиться с неудобными ситуациями или чрезмерной усталостью. Согласно опросу американского сервиса для поиска вакансий SimplyHired, около 60% из 1 тыс. штатных сотрудников говорят, что «плохо себя чувствуют», хотя это не так. Еще 54% сообщают о «неожиданно свалившихся планах после работы». Третьей отговоркой по популярности являются «пробки на дорогах» (48%). Также, 47% часто врут о статусе текущей работы, говоря: «я сейчас как раз занят этим». Еще 46% могут солгать коллегам или руководителям о том, что у них на какое-либо время «назначена встреча».

По данным опроса, количество отговорок зависит от статуса и рода деятельности. Так, руководители лгут больше всего: 37% из них сообщили об «отлынивании» как минимум раз в неделю. Заместители руководителей и простые сотрудники обманывают меньше — для большинства из них свойственно прогуливать работу по выдуманным причинам не чаще, чем раз в месяц.

Также склонность к обману проявляется по отношению к разным людям в зависимости от занимаемой должности. Те, кто находится на более низкой ступени, больше лгут руководителям, нежели коллегам на том же уровне, но сотрудники среднего звена показывали тенденцию одаривать выдумками коллег и начальников примерно поровну. Есть также определенная закономерность, связанная с ложью в разные дни недели. Опрос показал, что работники чаще придумывают отговорки по понедельникам (35%) и пятницам (41%) — чтобы продлить себе выходной или в день наибольшей нагрузки.

Остальные несрочные, но любопытные сообщения уходящей недели читайте в материале “Ъ” «Другие новости».