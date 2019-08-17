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По каким вещам скучают немцы

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Как показал недавний опрос YouGov, многие немцы время от времени ностальгируют по временам, когда мобильный телефон использовался только для звонков, а выбор телепередач ограничивался сеткой вещания. Как оказалось, среди вещей из 1990-х и 2000-х годов каждому пятому жителю Германии не хватает популярного в стране комедийного телешоу TV Total, которое выходило на экраны по вечерам с 1999 по 2015 год. Некоторым (17%) также не хватает записанных на CD-диски самопальных сборников любимых хитов, которые ушли в прошлое после появления стриминговых сервисов с мгновенным доступом к бесконечной музыкальной библиотеке. Каждый десятый (11%) скучает по телефонам-раскладушкам. Почти столько же сожалеют, что ушли в прошлое разговоры по ICQ, активный обмен SMS-сообщениями и отправка почтовых открыток. 3% признались, что еще помнят наизусть свой номер ICQ. 9% респондентов охотно вернули бы дневные ток-шоу, в которых всенародно обсуждались различные проблемы их участников.

Примечательно, что ностальгирует по 1990-м и 2000-м годам чаще молодое поколение. Так, среди опрошенных в возрасте от 25 до 34 лет не хватает чего-то из недалекого прошлого 75% респондентов. А в группе старше 55 лет с сожалением оглядываются назад лишь 38% опрошенных. При этом в целом 39% заявили, что вообще не испытывают ностальгии по чему-либо из той поры.

Остальные несрочные, но любопытные сообщения уходящей недели читайте в материале “Ъ” «Другие новости».

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