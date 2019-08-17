Американцы считают себя гурманами

Если вы любите давать рекомендации ресторанам, покупать новые продукты в магазине и знакомить близких с новой кухней, то, скорее всего, вы гурман. 3 из 4 жителей США причисляют себя именно к этой категории людей. К таким выводам пришла компания OnePoll по итогам опроса среди 2 тыс. американцев. Исследование показало, что 4 гурмана из 10 тратят более $51 в неделю на изысканные блюда.

Среди наиболее популярных черт, объединяющих американских гурманов, занимает умение правильно сочетать между собой различные продукты (48%). Также настоящий любитель вкусной и изысканной еды должен пробовать новые блюда (45%), уметь готовить (44%) и знать о сезонных овощах, фруктах или ягодах (41%). Гурманы также не боятся проявить креативность, так как 59% любят испытывать новые вкусовые ощущения. И женщины делают это на 8% чаще, чем мужчины. В целом же 58% респондентам нравится изобретать новые блюда, придумывая собственные рецепты.

Как показало исследование, по тому, что человек ест, можно сделать выводы о его характере. Так, мужчины-гурманы на 30% чаще, чем женщины из этой категории, считают себя милыми и открытыми людьми. Интересно, что опрос, проведенный мобильным приложением Seated в 2017 году, показал, что 37% американских пар постоянно спорят о том, что и где поесть. И на обсуждение этого у них уходит в среднем 132 часа в год.

Остальные несрочные, но любопытные сообщения уходящей недели читайте в материале “Ъ” «Другие новости».