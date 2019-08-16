Экспертиза по делу «Седьмой студии» не выявила растрату госсредств

Сегодня, 16 августа, в Мещанском суде Москвы прошло 42-е заседание по делу о хищениях в «Седьмой студии», на котором суд зачитал результаты экспертизы. Из-за отсутствия финансовых документов экспертиза не смогла установить сумму расходов организации. Защита осталась довольна выводами экспертов.
«Не представляется возможным установить общую сумму расходов "Седьмой студии" в связи с отсутствием финансовых и бухгалтерских документов.— зачитала выводы экспертизы судья Ирина Аккуратова.— По той же причине не представляется возможным установить, имели ли место нецелевые расходы».
Расшифровка аудиозаписи “Ъ” с заседания 16 августа
Адвокат режиссера Кирилла Серебренникова Дмитрий Харитонов после заседания прокомментировал “Ъ” выводы повторной экспертизы. «Государство выделило на проект 216,5 млн руб. Эксперт установил, что рыночная стоимость проекта — 260 млн руб. без учета налогов. С налогами это более 300 млн руб. То есть Серебренников и его товарищи не украли у государства, а, наоборот, сэкономили для государства около 80 млн руб.»,— заявил господин Харитонов.
Следующее заседание назначено на 23 августа.
Напомним, дело рассматривается в суде с конца октября 2018 года. Подсудимых четыре человека — режиссер Кирилл Серебренников, директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум, бывший директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский и экс-гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин. Их обвиняют в хищении не менее 133 млн руб., выделенных на проект «Платформа» с 2011 по 2014 год. Все фигуранты отрицают свою вину.
О том, как прошло заседание,— в материале “Ъ” «Не украли, а сэкономили».
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