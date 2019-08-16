Экспертиза по делу «Седьмой студии» не выявила растрату госсредств

Сегодня, 16 августа, в Мещанском суде Москвы прошло 42-е заседание по делу о хищениях в «Седьмой студии», на котором суд зачитал результаты экспертизы. Из-за отсутствия финансовых документов экспертиза не смогла установить сумму расходов организации. Защита осталась довольна выводами экспертов.

«Не представляется возможным установить общую сумму расходов "Седьмой студии" в связи с отсутствием финансовых и бухгалтерских документов.— зачитала выводы экспертизы судья Ирина Аккуратова.— По той же причине не представляется возможным установить, имели ли место нецелевые расходы».

Адвокат режиссера Кирилла Серебренникова Дмитрий Харитонов после заседания прокомментировал “Ъ” выводы повторной экспертизы. «Государство выделило на проект 216,5 млн руб. Эксперт установил, что рыночная стоимость проекта — 260 млн руб. без учета налогов. С налогами это более 300 млн руб. То есть Серебренников и его товарищи не украли у государства, а, наоборот, сэкономили для государства около 80 млн руб.»,— заявил господин Харитонов.

Следующее заседание назначено на 23 августа.

Напомним, дело рассматривается в суде с конца октября 2018 года. Подсудимых четыре человека — режиссер Кирилл Серебренников, директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум, бывший директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский и экс-гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин. Их обвиняют в хищении не менее 133 млн руб., выделенных на проект «Платформа» с 2011 по 2014 год. Все фигуранты отрицают свою вину.

О том, как прошло заседание,— в материале “Ъ” «Не украли, а сэкономили».