Результаты повторной экспертизы по делу «Седьмой студии»

“Ъ” переслушал аудиозапись с заседания по «Седьмой студии» 16 августа и публикует полную расшифровку тех выводов экспертов, которые зачитала судья Ирина Аккуратова.

Выводы по первому вопросу. В период 2011–2014 годов в счет АНО «Седьмая студия» выданы... денежные средства из федерального бюджета, выделенные Министерством культуры России в качестве субсидии для реализации проекта «Платформа», в общей сумме 216 миллионов 500 тысяч рублей, в том числе в 2011 году — 10 миллионов, в 2012 году — 70 миллионов, в 2013 году — 70 миллионов, в 2014 году — 66 миллионов 500 тысяч рублей.

По второму вопросу. На расчетные счета АНО «Седьмая студия» в Альфа-банке и ББР-банке в 2011 и 2014 годах в качестве финансирования из иных источников, кроме субсидий Министерства культуры России, на проект «Платформа» поступило всего 40 миллионов 834 тысячи 37 рублей 43 копейки, в том числе займы-кредиты на возвратной основе на общую сумму 15 миллионов 514 тысяч рублей, из них в 2011 году — 10 миллионов 700 тысяч 416 рублей, в том числе займы 10 миллионов 504 тысячи рублей, в 2012 году — 6 миллионов 581 тысяча 41 рубль 27 копеек, в 2013 году — 9 миллионов 584 тысячи 105 рублей 50 копеек, в том числе кредит 5 миллионов, финансовая помощь учредителей на возвратной основе 10 миллионов рублей, в 2014 году — 13 миллионов 968 тысяч 74 рубля 66 копеек.

Всего на погашение обязательств по полученным займам (по кредиту) с расчетного счета АНО «Седьмая студия» в Альфа-банке и ББР-банке в 2011–2014 годах были направлены денежные средства в размере 18 миллионов 312 тысяч 722 рубля 25 копеек. Определить, была ли возвращена сумма, зачисленная как финансовая помощь учредителя в размере 10 тысяч рублей, не представляется возможным.

По третьему вопросу. Определить общую сумму всех расходов АНО «Седьмая студия», связанных с реализацией проекта «Платформа» в 2011–2014 годах, не представляется возможным в связи с отсутствием в материалах дела документов бухгалтерского учета АНО «Седьмая студия», отражающих факты финансово-хозяйственной деятельности организации за указанные годы в полном объеме, в том числе по обособленному учету целевого финансирования субсидиями Министерства культуры России для реализации проекта «Платформа», а также включения в отчетность недостоверных данных об оплате услуг, фактически не оказанных и не выполненных, согласно постановлению о назначении экспертизы.

По четвертому вопросу. Определить, осуществлялись ли АНО «Седьмая студия» в 2011–2014 годах расходы, не связанные с реализацией проекта «Платформа», не представляется возможным по причинам, указанным в выводе по третьему вопросу.

По пятому вопросу. В 2011–2014 годах на счета ИП Синельникова, ООО «Маркет-групп», ООО «Премиум», ООО «Рилл-ком», ООО «Соло-студио», ООО «Инфо-стиль», ООО «Бизнес альянс», ООО «Проф-консалтинг», ООО «Горизонт», ООО «Дизайн групп», ООО «СТ-Инвест», ООО «Кино и театр», ООО «Нескучный сад», ООО «Актив-Эйм», ИП Артемовой, УК «Проект-О2» были перечислены АНО «Седьмая студия» денежные средства на общую сумму 136 миллионов 117 тысяч 920 рублей, в том числе с расчетного счета в Альфа-банке 132 миллиона 737 тысяч 920 рублей и со счета в ББР-банке 3 миллиона 380 тысяч рублей. Сведения о датах, суммах и назначениях платежей по каждому контрагенту приведены в таблицах 16–31 (на суде не были представлены.— “Ъ”), итоговые данные в таблице 32 (неразборчиво) по данному вопросу.

К шестому вопросу. Проект «Платформа» стал важным социально-эстетическим и культурным явлением российской внутренней жизни первой половины (далее на записи сложно разобрать, что читает судья, но содержательно в этой части говорится, что эстетическое влияние «Платформа» сохраняется до сих пор. Также там говорится, что соглашения между «Седьмой студией» и Минкультуры «были достигнуты».— “Ъ”).

Общая сумма соответствующих рынку затрат на осуществление проекта, подобного «Платформе», в 2011–2014 годах равна или превышает 260 миллионов 761 тысячу 630 рублей без учета налогов, с учетом налогов сумма затрат превышает 300 миллионов рублей.

По седьмому вопросу. Общая сумма необходимых затрат без налогов на осуществление проекта, подобного «Платформе», в 2011–2014 годах, установленная в выводе по шестому вопросу, превышает общую сумму денежных средств, выделенных Министерством культуры России в качестве субсидии АНО «Седьмая студия» для реализации проекта «Платформа». Разница составляет отрицательную величину.