«Не украли, а сэкономили» 42-е заседание по делу «Седьмой студии»: суд зачитал выводы повторной экспертизы, а защита нашла их положительными

В Мещанском районном суде Москвы 16 августа после почти четырехмесячной паузы возобновился процесс по делу «Седьмой студии», одним из обвиняемых по которому проходит режиссер Кирилл Серебренников. На слушаниях судья зачитала долгожданные выводы новой экспертизы. Результаты перепроверки работы театральной компании адвокат режиссера интерпретировал положительно: не украли у государства, а сэкономили.

10:48. Адвокат Кирилла Серебренникова Дмитрий Харитонов после заседания прокомментировал “Ъ” выводы экспертизы:

«Государство выделило на проект 216,5 млн руб. Эксперт установил, что рыночная стоимость проекта 260 млн руб. без учета налогов. С налогами это более 300 млн руб. То есть Серебренников и его товарищи не украли у государства, а, наоборот, сэкономили для государства около 80 млн руб.»

10:39. Судья вопреки просьбам адвоката Харитонова назначает следующее заседание на 14:00 23 августа.

10:39. Адвокат Харитонов просит дать стороне защиты время для ознакомления с выводами экспертов. Он просит с учетом его отпуска назначить заседание на 2 сентября.

10:39. Дальше судья спрашивает, не против ли участники, чтобы экспертиза была приобщена к делу. Все соглашаются.

10:39. Судья зачитывает результаты экспертизы. Она была закончена 9 августа. «Выводы по первому вопросу»: в Альфа-банк поступили деньги на сумму 216 млн на «Платформу». «Выводы по второму вопросу» — судья читает выводы экспертов, как распределялись деньги:

«Определить, была ли возвращена денежная сумма, не представляется возможным; установить расходы, связанные с «Платформой», не представляется возможным».



По компаниям-обнальщикам в экспертизе говорится, что им были перечислены деньги (сумму судья прочитала быстро) от «Седьмой студии». Также в экспертизе говорится, что «Платформа» стала важным культурным событием. Затраты на такой проект эксперты оценили, как минимум, на сумму в 260 млн руб.

10:36. Судья Аккуратова сообщает: в суд поступили ответы из СКР о прекращении преследования по просьбе адвоката Апфельбаум. Поверинова уточняет у суда, когда в ее адрес было направлено это письмо. Аккуратова говорит, что это письмо поступило еще 18 сентября 2018 года. Также она сообщает, что в суд поступила новая экспертиза.

10:24. Господин Резниченко известен в том числе участием в деле Варвары Карауловой.

10:21. Слушания начались. В зал вошла судья Ирина Аккуратова. Интересы Минкультуры, потерпевшей стороны по делу, представляет юрист Смирнова. На пару с Олегом Лавровым в процессе работает новый прокурор — Михаил Резниченко.

10:15. Зал забит почти полностью — только на паре последних скамеек есть свободные места. Там же за процессом наблюдает Анна Шалашова, помощница Кирилла Серебренникова.

10:10. Все готово к началу заседания. Все обвиняемые в сборе. Незаметно для корреспондента “Ъ” в зал прошел Кирилл Серебренников. Он разместился рядом с Софьей Апфельбаум и сейчас о чем-то с ней тихо беседует.

10:07. Видимо, в составе гособвинения произошла замена. В заседании должны были участвовать прокуроры Олег Лавров и Надежда Игнатова, но господин Лавров прошел в зал с другим коллегой.

9:59. На заседание пришла актриса Юлия Ауг (в «Гоголь-центре» она играет в спектаклях «(М)ученик», «Идиоты» и «Персона») и журналистка Арина Бородина.

9:50. Пришел Алексей Малобродский.

9:47. В суд пришла и Софья Апфельбаум вместе со своим адвокатом Ириной Повериновой. После пришел адвокат Кирилла Серебренникова Дмитрий Харитонов. Здесь же Юрий Итин и его адвокат Юрий Лысенко.

9:41.

В пресс-службе Мещанского суда “Ъ” сообщили, что новая экспертиза поступила в суд.

9:30. У суда он появился в 09:28.

9:28. Первым из обвиняемых на сегодняшнее заседание пришел Юрий Итин, бывший генеральный директор «Седьмой студии».

9:27. Последние слушания по делу прошли 17 июня. То заседание было непродолжительным. В течение 15 минут судья Ирина Аккуратова сообщила, что назначенная по делу новая экспертиза еще не готова, и снова отложила слушания на два месяца — перепроверку деятельности театральной компании суд постановил провести еще 15 апреля.

9:22. Несмотря что до начала заседания еще час — слушания назначены на 10:00,— у суда уже собрались журналисты.

9:22. Сегодня, 16 августа, в Мещанском районном суде Москвы возобновляются слушания по делу «Седьмой студии». Первым из участников процесса на 42-е заседание по делу пришел прокурор Олег Лавров. В здание суда он зашел почти сразу после открытия — в 09:14.

Фигурантами по делу проходят пять человек. Среди них — режиссер Кирилл Серебренников, директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум, бывший директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский, экс-гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин и продюсер Екатерина Воронова (находится в международном розыске). Их обвиняют в хищении не менее 133 млн руб., выделенных на проект «Платформа» с 2011 года по 2014 годы. Все фигуранты отрицают вину.

Роман Дорофеев