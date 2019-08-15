«Роскосмос» сдвинул запуск марсохода после крушения станции ExoMars-2020

Запуск совместной российско-европейской космической миссии по поиску жизни на Марсе отложили после неудачных испытаний парашютов станции ExoMars-2020. Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин говорил, что марсианская миссия стартует 25 июля 2020 года.

В начале августа «РИА Новости» сообщило о неудачном испытании макета ExoMars-2020 на ракетном полигоне в Швеции. По данным источника агентства, макет разбился при посадке. В «Роскосмосе» эту информацию подтвердили и заявили, что анализируют полученные данные, чтобы доработать парашютную систему.

«Запуск миссии ExoMars-2020 запланирован в рамках "астрономического окна" 26 июля–13 августа 2020 года с прибытием на Марс в марте 2021 года»,— сообщается на сайте «Роскосмоса».

Проект ExoMars начался с запуска ракеты-носителя «Протон-М» в 14 марте 2016 года. Тогда связка аппаратов TGO—Schiaparelli успешно вышла на траекторию перелета к Марсу. После разделения аппаратов TGO вышел на эллиптическую орбиту, но спускаемый модуль Schiaparelli не смог штатно достигнуть поверхности Марса. Связь с ним была потеряна примерно за 50 сек до расчетного времени, после чего он разбился.