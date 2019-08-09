«РИА Новости» сообщило о неудачном испытании макета марсианской станции ExoMars-2020

Испытания парашютной системы для совместной российско-европейской космической миссии по поиску жизни на Марсе закончились неудачей. Макет станции ExoMars-2020 разбился при посадке в Швеции, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.

Испытания прошли на шведском ракетном полигоне Эсрейндж в понедельник, 5 августа. «Полноразмерный макет десантного модуля марсианской станции ExoMars-2020 разбился при посадке»,— утверждает собеседник агентства.

В «Роскосмосе» и Европейском космическом агентстве пока никак не прокомментировали информацию о неудачном испытании.

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Напомним, по плану ExoMars-2020 должен совершить посадку на Марсе в марте 2021 года. Старт аппарата намечен на 25 июля 2020 года.

Проект ExoMars начался с запуска ракеты-носителя «Протон-М», стартовавшей с разгонным блоком «Бриз-М» 14 марта 2016 года с Байконура. Тогда связка аппаратов TGO—Schiaparelli успешно вышла на траекторию перелета к Марсу. После разделения аппаратов 16 октября TGO был выведен на эллиптическую орбиту, но спускаемый модуль Schiaparelli не смог штатно достигнуть поверхности Марса. Связь с ним была потеряна примерно за 50 сек до расчетного времени, после чего он разбился.