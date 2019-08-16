У экс-президента Киргизии прибавилось дел

В уголовном деле в отношении экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, обвиняемого в соучастии в убийстве, коррупции и вооруженном сопротивлении властям, появляются новые эпизоды. Теперь среди прочего он подозревается также в причастности к двум незаконным сделкам с земельными участками. На одном из них был возведен особняк господина Атамбаева в селе Кой-Таш, где проходила спецоперация по его задержанию. Следствием занимаются сразу два ведомства — МВД и Военная прокуратура.
«Атамбаеву вручили еще два уведомления об обвинении в коррупции. Оба дела касаются приобретения земельных участков в селе Кой-Таш»,— заявил 15 августа «РИА Новости» адвокат экс-президента Сергей Слесарев. В этот же день в пресс-службе Генпрокуратуры Киргизии сообщили «Интерфаксу»: «Следственной группой Военной прокуратуры в рамках расследования уголовных дел Атамбаеву вручены уведомления о подозрении в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений». В ведомстве дали понять, что список обвинений широк. Так, господин Атамбаев подозревается в создании «противоправной устойчивой связи с должностными лицами государственных органов и энергокомпаний», коррупции при поставке угля на ТЭЦ Бишкек, а также в ходе ее модернизации, незаконном обогащении и так далее.
Алмазбек Атамбаев был задержан 8 августа в его родном селе Кой-Таш вблизи Бишкека после спецоперации, растянувшейся на сутки в связи с оказанным силовикам упорным сопротивлением со стороны нескольких сотен его соратников. Во время штурма резиденции погиб заместитель командира спецподразделения ГКНБ «Альфа». Сейчас соучастие в его убийстве, равно как и оказание вооруженного сопротивления при задержании, также вменяется экс-президенту в вину.
Алмазбек Атамбаев стал первым президентом Киргизии, оказавшимся в СИЗО после ухода с поста главы государства. На внеочередной сессии парламента президент Сооронбай Жээнбеков заявил, что с бывшего главы государства и его сторонников будут спрашивать по всей строгости закона.
Между тем в камерах СИЗО уже находятся ближайшие соратники опального политика — бывший глава администрации президента Фарид Ниязов, начальник штаба Социал-демократической партии, советники и помощники господина Атамбаева.
Прекращение вещания телеканала «Апрель», который стали называть оппозиционным, вызвало негативную реакцию журналистского сообщества Киргизии. В его защиту выступила и ОБСЕ. Представитель организации по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призвал власти возобновить вещание «Апреля». В ответ в МИД Киргизии отметили, что действия в отношении этого СМИ направлены не против «редакционной политики телеканала или его позиции по отношению к властям». В дипломатическом ведомстве настаивают, что произошел арест имущества владельца «Апреля», подозреваемого в совершении особо тяжких преступлений, при этом «никаких ограничений свободы слова и свободы вещания нет».
Как считает сопредседатель киргизского регионального клуба экспертов «Пикир» Игорь Шестаков, когда дело дойдет до суда, «пакет обвинений против Атамбаева будет достаточно объемным и составит не один десяток томов». При этом, по мнению опрошенных “Ъ” экспертов, дело в отношении экс-президента будет постоянно повышать градус общественного противостояния. Как заявил бывший замминистра МВД Куванычбек Кадыров, власти понимают, что радикальные сторонники арестованного экс-президента «постараются всеми доступными методами раскачать ситуацию». В свою очередь, правоохранительные органы, по словам господина Кадырова, будут пресекать незаконные действия соратников Атамбаева. Как отмечает экс-председатель Счетной палаты Киргизии Эльмира Ибраимова, ситуация в стране крайне нестабильная. «Разделение общества пошло по нескольким признакам: региональному, религиозному, знанию государственного языка и принадлежности к политическим партиям»,— заявила “Ъ” госпожа Ибраимова.
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