Рябков: спецслужбы России и США обсуждают освобождение заключенных
Российские и американские спецслужбы обсуждают освобождение заключенных в обеих странах граждан. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
Так господин Рябков прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о скором освобождении американца, задержанного в России. О ком идет речь, господин Трамп не уточнял. «Мы видели то, что президент Трамп публично озвучил, фамилия на слуху, конечно, но мне нечего сообщить на эту тему»,— сказал замглавы МИДа (цитата по «Интерфаксу»).
По последним данным ФСИН, сейчас в российских исправительных колониях отбывают наказание 16 граждан США. Они осуждены по статьям о незаконном обороте наркотиков, контрабанде, незаконном пересечении российской границы, а также за преступления против половой неприкосновенности. В начале года в американских тюрьмах содержалось 48 граждан России, сообщало «РИА Новости».
The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники писала, что во время августовского визита в Москву директор ЦРУ Джон Рэтклифф добился освобождения заключенных в России граждан США. Их имена и число газета не называла.