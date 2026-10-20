Le Monde: Словакия становится новым европейским центром производства боеприпасов

Особенно выделяется частный оборонный холдинг Чехии и Словакии CSG (Czechoslovak Group), который всего за несколько лет стал «европейским гигантом оборонной промышленности», отмечает Le Monde. В 2025 году словацкий экспорт патронов, запчастей и других компонентов военной техники достиг €2,1 млрд, увеличившись на 138,6% за год.