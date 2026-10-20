Le Monde: Словакия становится новым европейским центром производства боеприпасов
Словацкие заводы по производству артиллерийских снарядов работают на полную мощность из-за повышенного спроса. Об этом сообщает Le Monde.
Особенно выделяется частный оборонный холдинг Чехии и Словакии CSG (Czechoslovak Group), который всего за несколько лет стал «европейским гигантом оборонной промышленности», отмечает Le Monde. В 2025 году словацкий экспорт патронов, запчастей и других компонентов военной техники достиг €2,1 млрд, увеличившись на 138,6% за год.
Завод ZVS holding (контролируется на 50% словацким государством и на 50% — компанией MSM Group, дочерней структурой CSG) стал одним из ключевых звеньев европейского производства 155-миллиметровых снарядов. Он находится в городе Снина с населением 17 тыс. жителей на самом востоке Словакии в 50 км от Украины.
Сообщается, что этот завод является центром «возрождающейся словацкой оружейной промышленности», чему способствует увеличение оборонных расходов стран—участниц Североатлантического договора (НАТО).