В Уганде нашли обезглавленным критика президента Руанды
На окраине столицы Уганды Кампалы нашли обезглавленное тело 50-летнего Роберта Каберы — бывшего военнослужащего руандийской армии и критика президента этой страны Поля Кагаме. Об этом сообщили BBC и Associated Press со ссылкой на угандийскую полицию. Голову мужчины пока не обнаружили. По данным полиции, смерть наступила 16 или 17 октября. Власти Руанды никак не прокомментировали ситуацию.
Роберт Кабера служил сержант-майором в армии Руанды, в свободное время занимался музыкой и играл в армейском джаз-бэнде. После того как в 2020 году его обвинили в совращении несовершеннолетнего лица, он бежал из страны. Сам он обвинения отрицал и объяснял преследования тем, что поддерживал связи с семьей своего дяди — первого главы Руандийского Патриотического фронта Фреда Рвигьемы. Сейчас эту организацию возглавляет Поль Кагаме, у которого сложились сложные отношения с семьей Рвигьемы.
После бегства из Руанды Рорберт Кабера обосновался в соседней Уганде, где продолжил занятия музыкой и вел канал на YouTube с более чем 140 тыс. подписчиков. В нем он публиковал видео о политике, в том числе с критикой президента Руанды. Вдова господина Каберы Жанна д'Арк Рвигема Увизейе рассказала, что перед смертью он отправился осмотреть строительную площадку в 45 км от Кампалы.
Как отмечает BBC, это не первый случай гибели руандийского оппозиционера, который связывают с Полем Кагаме, занимающим пост президента с 2000 года. Так, в 2013 году в ЮАР был убит бывший глава руандийской разведки Патрик Карегея, который также критиковал политику господина Кагаме.