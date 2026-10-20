В Уганде нашли обезглавленным критика президента Руанды

Роберт Кабера служил сержант-майором в армии Руанды, в свободное время занимался музыкой и играл в армейском джаз-бэнде. После того как в 2020 году его обвинили в совращении несовершеннолетнего лица, он бежал из страны. Сам он обвинения отрицал и объяснял преследования тем, что поддерживал связи с семьей своего дяди — первого главы Руандийского Патриотического фронта Фреда Рвигьемы. Сейчас эту организацию возглавляет Поль Кагаме, у которого сложились сложные отношения с семьей Рвигьемы.