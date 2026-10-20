Суд Амстердама запретил банку ING закрывать счет оператора проектов «Газпрома»
Суд Амстердама запретил нидерландскому банку ING прекращать обслуживание Gazprom International Projects B.V. (оператор зарубежных проектов «Газпрома»). ING хотел прекратить обслуживание компании, ссылаясь на санкционные риски.
ING уведомил Gazprom International Projects B.V. о намерении прекратить обслуживание в декабре 2023 года, но с тех пор закрытие ее счета несколько раз откладывалось. Банк жаловался на «высокую стоимость» контроля санкционных рисков. Суд обратил внимание, что компания не находится под санкциями. ING представил сведения об операциях по счету, «однако не утверждал, что среди них имеются сомнительные или непрозрачные транзакции», отметил суд.
Согласно постановлению от 19 октября, ING запрещено прекращать банковские отношения с компанией до тех пор, пока она не откроет счет в другом банке. Этот счеn — единственное средство проведения платежей группы Gazprom International в Европе. Компания отмечала, что закрытие счета лишит ее возможности выполнять обязательства перед налоговыми органами Нидерландов и Великобритании. Суд также обратил внимание, что Gazprom International Projects сможет добиваться открытия счета через суд. ING обязали оплатить судебные расходы на сумму около €2,2 тыс., передает ТАСС.