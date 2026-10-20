Суд Амстердама запретил банку ING закрывать счет оператора проектов «Газпрома»

ING уведомил Gazprom International Projects B.V. о намерении прекратить обслуживание в декабре 2023 года, но с тех пор закрытие ее счета несколько раз откладывалось. Банк жаловался на «высокую стоимость» контроля санкционных рисков. Суд обратил внимание, что компания не находится под санкциями. ING представил сведения об операциях по счету, «однако не утверждал, что среди них имеются сомнительные или непрозрачные транзакции», отметил суд.