Рубио: встреча лидеров РФ, КНР и США по контролю над вооружением стала бы позитивным событием
Рубио оценил последствия возможной встречи Путина, Си Цзиньпина и Трампа
Диалог лидеров США, России и Китая по контролю над ядерным вооружением стал бы позитивным событием для всего мира, заявил госсекретарь США Марко Рубио. Однако пока неясно, подчеркнул он, готов ли Пекин к таким обсуждениям.
«Это будет очень позитивным событием для мира, если будет возможность провести разговор на уровне лидеров США, России и Китая о таких вещах, как контроль над вооружениями. Президент уже выразил готовность к этому»,— сказал Марко Рубио журналистам во время визита в Индию (цитата по Economic Times).
Накануне Дональд Трамп допустил возможность трехсторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином по вопросу ядерного разоружения. О возможности подобного саммита говорил и Кремль.
В феврале 2026 года Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), известный как СНВ-III, заключенный между США и Россией, окончательно истек. Дональд Трамп предлагал разработать новое соглашение, пригласив к диалогу Китай. Пекин такую возможность исключал.