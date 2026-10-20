«Модель хочется сначала перевернуть экраном вниз»

В России новинка поступит в продажу в начале ноября, а я уже успел ее изучить. Так чем же она может привлечь еще до включения? На задней стенке Tecno Pova 8 Pro 5G — шестигранный узор Signature Shield и разделяющая его центральная линия с собственным названием Pulse Line. Задняя панель состоит из нескольких слоев, один из которых занимают зеркальные элементы. При повороте корпуса они создают эффект появления или ухода в тень тех самых шестигранных фигур. Перепад высоты между слоями добавляет рисунку объем. А завершает дизайн на тыльной стороне смартфона металлический логотип Tonino Lamborghini.