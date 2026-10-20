«Модель хочется сначала перевернуть экраном вниз»
Александр Леви — о Tecno Pova 8 Pro 5G в версии Tonino Lamborghini
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Обычно знакомство с телефоном начинается с характеристик: какой процессор, экран, батарея, сколько памяти и так далее. Модель Tecno Pova 8 Pro 5G в версии Tonino Lamborghini хочется сначала перевернуть экраном вниз. Это тот случай, когда аппарат можно отнести к категории дизайнфонов. Тут визуальные решения определяют и характер самого устройства, и образ владельца такого смартфона.
В России новинка поступит в продажу в начале ноября, а я уже успел ее изучить. Так чем же она может привлечь еще до включения? На задней стенке Tecno Pova 8 Pro 5G — шестигранный узор Signature Shield и разделяющая его центральная линия с собственным названием Pulse Line. Задняя панель состоит из нескольких слоев, один из которых занимают зеркальные элементы. При повороте корпуса они создают эффект появления или ухода в тень тех самых шестигранных фигур. Перепад высоты между слоями добавляет рисунку объем. А завершает дизайн на тыльной стороне смартфона металлический логотип Tonino Lamborghini.
Последний к автомобильной марке напрямую не относится. Это итальянская компания, которая выпускает часы, одежду и аксессуары. Основал ее в 1981 году Тонино Ламборгини, сын Ферруччо, того самого создателя известных спорткаров. То есть человеческое родство прямое, но компании разные. Хотя на логотипах и там, и там есть бык.
Стиль перенесли не только в дизайн и цвет корпуса, но и в систему: переделали иконки приложений, тему, динамические обои, анимацию запуска и фирменную мелодию. В черно-красной гамме выполнены также чехол, кабель и зарядное устройство.
Технически это все тот же Pova 8 Pro 5G. В распоряжении владельца Amoled-дисплей 6,78 дюйма с разрешением 1,5K и частотой до 144 Гц, процессор Dimensity 7400 Ultimate с отдельным графическим чипом P1, основная камера 50 МП с оптической стабилизацией, сверхширокоугольная — на 8 Мп, аккумулятор емкостью 6500 мА·ч и зарядка 45 Вт.
И как еще одна фишка этого дизайнфона — отдельный блок из 177 светодиодов рядом с камерами. На него выводятся различные символы: уведомлений, заряда, таймера и собственные рисунки пользователя. Стоимость новинки пока не озвучена. Но стартовая стоимость обычного Pova 8 Pro 5G в России — в районе 40 тыс. руб. в зависимости от размера встроенной памяти. Цена лимитированной версии, очевидно, будет выше.