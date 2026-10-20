Федерация фигурного катания потребует нейтрального статуса для Валиевой
Президент Федерации фигурного катания России (ФФККР) Антон Сихарулидзе заявил “Ъ”, что структура будет добиваться нейтрального статуса для четырех известных российских фигуристов. Его не получили одиночники Камила Валиева и Марк Кондратюк, а также танцевальный дуэт Александра Степанова и Иван Букин.
«На данный момент четверо наших ребят — Валиева, Кондратюк и Степанова с Букиным — не получили нейтральный статус. Мы боремся за то, чтобы он у них был. Я бы сказал больше. Мы говорим о том, чтобы был отменен сам нейтральный статус»,— заявил Антон Сихарулидзе.
«Повторю: я не понимаю, зачем он вообще нужен? Надо убеждать международное сообщество, чтобы такой статус в принципе не использовался»,— пояснил господин Сихарулидзе. Он отметил, что у ФФККР «хорошие, деловые отношения с Международным союзом конькобежцев, с его руководителями, с президентом Ким Джэёлем».
«На самом деле они, на мой взгляд, разумно и взвешенно подходят к рассмотрению всех вопросов. Но по некоторым темам ISU не может иметь, будем так говорить, окончательного мнения. Существуют и другие организации, которые влияют на международный спорт»,— сказал Антон Сихарулидзе.