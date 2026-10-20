Федерация фигурного катания потребует нейтрального статуса для Валиевой

«На данный момент четверо наших ребят — Валиева, Кондратюк и Степанова с Букиным — не получили нейтральный статус. Мы боремся за то, чтобы он у них был. Я бы сказал больше. Мы говорим о том, чтобы был отменен сам нейтральный статус»,— заявил Антон Сихарулидзе.