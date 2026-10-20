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СпортФигурное катание

Федерация фигурного катания потребует нейтрального статуса для Валиевой

Президент Федерации фигурного катания России (ФФККР) Антон Сихарулидзе заявил “Ъ”, что структура будет добиваться нейтрального статуса для четырех известных российских фигуристов. Его не получили одиночники Камила Валиева и Марк Кондратюк, а также танцевальный дуэт Александра Степанова и Иван Букин.

Алексей Смагин / Коммерсантъ

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«На данный момент четверо наших ребят — Валиева, Кондратюк и Степанова с Букиным — не получили нейтральный статус. Мы боремся за то, чтобы он у них был. Я бы сказал больше. Мы говорим о том, чтобы был отменен сам нейтральный статус»,— заявил Антон Сихарулидзе.
«Повторю: я не понимаю, зачем он вообще нужен? Надо убеждать международное сообщество, чтобы такой статус в принципе не использовался»,— пояснил господин Сихарулидзе. Он отметил, что у ФФККР «хорошие, деловые отношения с Международным союзом конькобежцев, с его руководителями, с президентом Ким Джэёлем».
«На самом деле они, на мой взгляд, разумно и взвешенно подходят к рассмотрению всех вопросов. Но по некоторым темам ISU не может иметь, будем так говорить, окончательного мнения. Существуют и другие организации, которые влияют на международный спорт»,— сказал Антон Сихарулидзе.
Подробнее читайте в интервью Антона Сихарулидзе.

На тонком льду

Камила Валиева родилась в 2006 году в Казани, а уже в три года начала заниматься фигурным катанием. В 2012-м переехала с семьей в Москву и стала учиться в школе «Москвич». Уже в десять лет исполняла тройные прыжки и успешно прошла просмотр в команду к Этери Тутберидзе
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В сезоне 2019/20 Камила Валиева дебютировала на международном уровне: на этапе юниорского Гран-при во Франции после падения в короткой программе шла третьей, но благодаря чистому четверному тулупу в произвольной выиграла турнир, набрав более 200 баллов и став четвертой юниоркой с таким результатом. На следующем этапе в России она также победила, а перед финалом Гран-при в Турине получила травму, выступала без ультра-си (самые сложные прыжковые элементы), но благодаря чистому катанию заняла первое место. На фото — второй этап Кубка России по фигурному катанию в 2020 году, Камила Валиева исполняет произвольную программу в женском одиночном катании
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На первом для себя взрослом чемпионате России Камила Валиева завоевала серебро, уступив только Анне Щербаковой. В этом сезоне она получила право выступать среди взрослых лишь на национальном уровне — на международные старты ее еще не допускали по возрасту. На фото — финал Кубка России по фигурному катанию в феврале 2021 года. Камила Валиева исполняет короткую программу
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В сезоне 2021/22 Камила Валиева дебютировала на взрослых международных соревнованиях, выиграла Finlandia Trophy и два этапа Гран-при (в Канаде и Сочи), установив несколько мировых рекордов. На фото — Камила Валиева во время показательных выступлений на чемпионате России в декабре 2021 года
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В декабре 2021 года на чемпионате России В Камила Валиева чисто откатала короткую программу с тройным акселем, заняв промежуточное первое место, а в произвольной программе она исполнила четверной сальхов, тройной аксель и два четверных тулупа. По сумме фигуристка выиграла турнир, опередив Александру Трусову более чем на 34 балла. На фото — церемония награждения на чемпионате России. На заднем плане — фигуристки Александра Трусова, Камила Валиева и Анна Щербакова, на переднем — вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский и президент Федерации фигурного катания России Александр Горшков
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В январе 2022 года на чемпионате Европы в Таллине Камила Валиева выиграла короткую программу, также побив мировой рекорд. В произвольной программе упала с тройного акселя, но чисто исполнила четверной сальхов и два четверных тулупа, стала чемпионкой Европы и отправилась на Олимпиаду в Пекин. На фото — Камила Валиева на XXIV зимних Олимпийских играх
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На Олимпиаде в Пекине Камила Валиева выиграла золотую медаль в командном турнире, показав первый результат в обеих программах. Россияне обеспечили себе досрочную победу еще до произвольного проката женщин. На фото — Камила Валиева во время Олимпийских игр в Пекине, третий день соревнований. Фигуристка исполняет короткую программу в командных соревнованиях в Столичном дворце спорта
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Международный олимпийский комитет несколько раз откладывал церемонию награждения. Причиной стал положительный допинг-тест: в пробе, взятой 25 декабря на чемпионате России, обнаружили триметазидин, но фигуристку все же разрешили выступить в индивидуальных соревнованиях. На фото — церемония награждения победителей командных соревнований по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине в Столичном дворце спорта. Слева направо: Камила Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина, Александр Галлямов, Виктория Синицина, Никита Кацалапов
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В личном турнире Олимпиады Камила Валиева не смогла добиться успеха на фоне допинг-скандала. Выиграв короткую программу, она неудачно исполнила произвольную и заняла лишь четвертое место. Уже в 2024 году, спустя несколько лет разбирательств, ее лишили семи медалей, среди которых золото Олимпиады и чемпионата Европы, а также награды на чемпионатах России
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На фото — произвольная программа фигуристки в Пекине
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После Олимпиады российские фигуристы стали выступать преимущественно на внутренних соревнованиях. В октябре 2022 года на первом этапе Гран-при России «Золотой конек Москвы» Камила Валиева выиграла короткую программу, набрав больше баллов, чем на Олимпиаде, и заняла первое место по итогам турнира. На фото — фигуристка во время церемонии награждения на том самом турнире
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В ноябре 2022 года на третьем этапе Гран-при России «Идель» в Казани Камила Валиева выиграла короткую программу и по сумме набрала 241,72 балла, заняв первое место. На фото — фигуристка исполняет произвольную программу на этом турнире
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Третий этап Гран-при России, Камила Валиева выступает с короткой программой
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В декабре 2022 года на чемпионате России Камила Валиева после короткой программы занимала четвертое место, но благодаря произвольной программе с двумя четверными тулупами поднялась на второе место по сумме, уступив Софье Акатьевой. На фото — короткая программа фигуристки на чемпионате
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В марте 2023 года в финале Гран-при России в Санкт-Петербурге Камила Валиева по сумме двух программ набрала 241,76 балла и заняла второе место. На фото — финал Гран-при России в «Юбилейном». Валиева исполняет произвольную программу
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В декабре 2023 года на чемпионате России в Челябинске Камила Валиева выиграла короткую программу и по сумме двух программ набрала 237,99 балла, заняв третье место. Этот турнир стал последним в ее карьере до дисквалификации. На фото — фигуристка исполняет короткую программу на этом чемпионате
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Со времен последнего официального чемпионата фигуристки произошло немало перемен: Камила Валиева покинула тренера Этери Тутберидзе. Прошло уже два года без официальных стартов, несмотря на подготовку к показательным выступлениям. На фото — Камила Валиева во время выступления на церемонии открытия «ГУМ-катка» на Красной площади в декабре 2024 года
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Сейчас Камила Валиева тренируется в школе Татьяны Навки у Светланы Соколовой и уже вернулась в спорт. В марте она выступила на чемпионате России по прыжкам, а затем в составе команды Москвы выиграла Кубок Первого канала. На фото —турнир шоу-программ «Русский вызов» в 2026 году. Камила Валиева во время выступления
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Камила Валиева исполняет произвольную программу в финале Кубка России в феврале 2021 года
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Камила Валиева на чемпионате России по прыжкам на коньках в декабре 2022 года
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Авторы

  • Арнольд Кабанов
    корреспондент