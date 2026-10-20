Блэкаут в дата-центре Google Cloud в Лондоне вызвал сбой у банка Revolut
Google сообщила о сбое в работе своих облачных сервисов из-за отключения электроснабжения в центре обработки данных Google Cloud в Лондоне. В компании заверили, что в ближайшее время частично восстановят работу.
Неполадки у Google Cloud 20 октября привели к сбоям в работе онлайн-сервисов некоторых британских кредитных организаций, финансовых компаний и поставщиков госуслуг. Именно с этим связан масштабный сбой у банка Revolut, сообщает Reuters со ссылкой на источник.
Клиенты Revolut по всему миру жаловались на невозможность расплатиться, снять наличные в банкомате и связаться со службой поддержки.