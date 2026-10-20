Bloomberg: Anthropic и оператор дата-центров Nscale ведут переговоры о сделке на $45 млрд
Разработчик искусственного интеллекта (ИИ) американская компания Anthropic ведет с британским оператором дата-центров Nscale переговоры о предоставлении облачных мощностей для разработок. Об этом со ссылкой на источники написало агентство Bloomberg. По их данным, сумма сделки может составить $45 млрд.
В августе Anthropic и Nscale уже подписали соглашение на $45 млрд — разработчик ИИ договорился о получении мощностей в кампусе из нескольких дата-центров в штате Западная Виргиния. По данным источников, теперь речь идет о еще одном дата-центре там же — его мощность составит около 460 МВт. Также сообщается, что в этом дата-центре будут использованы новейшие ИИ-чипы Vera Rubin, разработанные корпорацией Nvidia. Cоглашение даст Anthropic право преимущественного доступа к третьему дата-центру в этом же штате, отмечают источники.
За последнее время разработчики ИИ, которым требуются огромные мощности в дата-центрах, заключили несколько похожих сделок. В августе сообщалось, что Anthropic заключила соглашение с облачным провайдером Lambda и Nvidia о строительстве дата-центра в Техасе на $35 млрд.