Bloomberg: Anthropic и оператор дата-центров Nscale ведут переговоры о сделке на $45 млрд

В августе Anthropic и Nscale уже подписали соглашение на $45 млрд — разработчик ИИ договорился о получении мощностей в кампусе из нескольких дата-центров в штате Западная Виргиния. По данным источников, теперь речь идет о еще одном дата-центре там же — его мощность составит около 460 МВт. Также сообщается, что в этом дата-центре будут использованы новейшие ИИ-чипы Vera Rubin, разработанные корпорацией Nvidia. Cоглашение даст Anthropic право преимущественного доступа к третьему дата-центру в этом же штате, отмечают источники.