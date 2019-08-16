Из «Матросской Тишины» в Денежный переулок

15 августа на фоне готовящегося визита президента Владимира Путина во Францию Мосгорсуд перевел под домашний арест партнера фонда Baring Vostok Филиппа Дельпаля, полгода проведшего в камере по обвинению в особо крупном мошенничестве. Отбывать арест господин Дельпаль будет в купленной его женой квартире в районе Арбата. При этом суд наложил на гражданина Франции максимальные ограничения, запретив даже прогулки, которые были разрешены в тюрьме.

Решение апелляционной инстанции Мосгорсуда не стало неожиданным для господина Дельпаля и его защитников, поскольку уже в ходе заседания прокурор и следователь согласились с возможностью перевода обвиняемого под домашний арест. До этого адвокаты почти полгода пытались убедить суды в необходимости данного решения, но каждый раз получали отказы.

Видимо потеряв надежду быть услышанными в судах, адвокаты в начале августа обратились к уполномоченному при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борису Титову, который принял живейшее участие в судьбе гражданина Франции.

Господин Титов направил обращения руководителю Главного следственного управления (ГСУ) Следственного комитета России (СКР) Эдуарду Кабурнееву и генпрокурору Юрию Чайке, попросив дать Филиппу Дельпалю и другим фигурантам дела, содержащимся под стражей, возможность общаться с родственниками, а тем временем проверить законность их уголовного преследования. О необоснованности последнего говорили 15 августа и адвокаты француза Варвара Кнутова и Леван Джиоев.

Основатель Baring Vostok гражданин США Майкл Калви, его партнеры Филипп Дельпаль и Ваган Абгарян, директор по инвестициям той же компании Иван Зюзин, гендиректор НАО «Первое коллекторское бюро» (ПКБ) Максим Владимиров и бывший председатель правления банка «Восточный» Алексей Кордичев обвиняются ГСУ СКР в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). За невозвращенный ПКБ кредит в 2,5 млрд руб. они предложили 59,9% акций люксембургской компании International Financial Technology Group (IFTG). Их стоимость, по данным члена совета директоров и акционера «Восточного» Шерзода Юсупова, оказалась всего 600 тыс. руб.

Не касаясь обвинений, выдвинутых против других фигурантов дела, адвокаты господина Дельпаля указали, что Басманный суд не проверил причастность их клиента к преступлению.

В частности, не обратил внимания на тот факт, что сам Шерзод Юсупов ни разу не упоминал на допросах имя Филиппа Дельпаля в качестве лица, влиявшего на его решение по голосованию за отступное. При этом не было претензий к господину Дельпалю и у аффилированной с господином Юсуповым компании «Финвижн холдинг лимитед», подававшей иски о возмещении ущерба к другим фигурантам дела. Защитники отметили, что Филипп Дельпаль вообще не принимал участия в обсуждении сделки с IFTG на совете директоров «Восточного». Напомнили адвокаты и известный факт, что акции IFTG были оценены заявителем так дешево из-за ограничений на владение ими в уставе компании. Но поскольку на момент обращения господина Юсупова в СКР ограничения были сняты, ущерба заявителю причинено быть не могло.

Сам Филипп Дельпаль выразил удивление тому, что господин Юсупов перевел обычный коммерческий спор в уголовное русло, настаивая на своей невиновности. При этом он отметил, что основные обвиняемые по делу Майкл Калви и Алексей Кордичев с апреля находятся под домашними арестами, в то время как второстепенные продолжают пребывать в СИЗО.

Следователь и прокурор против изменения меры пресечения французу не возразили.

При этом представитель Генпрокуратуры РФ признал, что освобождение Филиппа Дельпаля необходимо, поскольку речь в его деле идет «о преступлении в сфере экономической деятельности».

Судья Мосгорсуда отменил решение Басманного райсуда, который 9 июля продлил арест гражданина Франции (он находился в спецблоке СИЗО «Матросская Тишина»), избрав в отношении него меру пресечения в виде домашнего ареста до 13 октября. В конвойное помещение господина Дельпаля доставили уже без наручников. Оттуда сотрудники ФСИН отвезли его на служебной машине в Денежный переулок, где супруга француза купила квартиру для его домашнего ареста.

Отметим, что господина Дельпаля освободили за несколько дней до визита во Францию президента РФ Владимира Путина. На фоне конструктивного двустороннего диалога между Москвой и Парижем вопрос о ходе следствия над французским гражданином мог бы, по мнению экспертов, омрачить «откровенные и доверительные» переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, запланированные на 19 августа.

Алексей Соковнин, Галина Дудина