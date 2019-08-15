Власти Москвы не согласовали пикеты на Бульварном кольце 17 августа

Мэрия Москвы отказалась согласовывать массовые пикеты в поддержку экс-кандидатов в депутаты Мосгордумы 17 августа, сообщил в Facebook один из заявителей акции муниципальный депутат Андрей Морев. Организаторы хотели провести акцию на Сретенском бульваре, у памятника Владимиру Шухову, с количеством участников до 50 человек. По мнению властей, этот пикет «создаст помехи движению пешеходов» и «нарушит права и интересы граждан, не принимающих в нем участие».

Ранее власти не приняли заявку от оппозиции на проведение протестного митинга 17 августа на проспекте Сахарова, объяснив отказ нарушениями федерального закона о массовых акциях. Организаторы подали возражения, так как считают решение мэрии неправомерным.

В этот же день, 17 августа, на проспекте Сахарова пройдет согласованный митинг КПРФ «За честные и чистые выборы». Лидер партии Геннадий Зюганов ранее подчеркивал, что партия не намерена объединяться с незарегистрированными кандидатами от несистемной оппозиции.

Акции в Москве начались из-за отказа ЦИКа зарегистрировать 57 кандидатов в депутаты Мосгордумы. На несанкционированных митингах 27 июля и 3 августа в Москве были задержаны более 2 тыс. участников. 10 августа, после согласованного митинга, прошла инициированная основателем ФБК Алексеем Навальным «мирная прогулка», на которой задержали более 200 человек. Возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках. На 25 августа также была подана заявка на проведение протестной акции, также поданы две заявки на проведение шествия и митинга 24 августа.

О попытках согласовать новую акцию — в материале “Ъ” «Повестка выходного дня».