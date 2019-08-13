Природа свое сожжет

Площадь лесных пожаров в стране продолжает расти — за выходные она увеличилась более чем на 346 тыс. га. В частности, в Красноярском крае и Иркутской области она увеличилась почти на 150 тыс. га, несмотря на усилия Минобороны и МЧС. Региональные власти уверяют, что ситуация под контролем, но десятки населенных пунктов продолжают оставаться в зоне задымления. Экологи заявляют, что 2019 год может стать рекордным за десять лет по площадям природных возгораний — с января по всей стране огнем пройдено уже 14,9 млн га. На восстановление сгоревших лесов потребуется столетие.

Площадь лесных пожаров в стране продолжает расти. По последним данным государственной информационной системы дистанционного мониторинга лесных пожаров (ИСДМ-Рослесхоз), за выходные площадь природных возгораний увеличилась более чем на 346 тыс. га и достигла максимума с начала года — 5,4 млн га (из них 4,7 млн га покрыты лесом). По данным ФБУ «Авиалесоохрана», сейчас горит около 3 млн га (более 2,7 млн приходятся на зоны контроля). Сильнее всего до сих пор горит Якутия — там огнем охвачено более 1,9 млн га леса. В Красноярском крае и Иркутской области общая площадь горящих лесов также увеличивается, несмотря на усилия Минобороны и МЧС. За выходные она выросла почти на 150 тыс. га и составила около 3,2 млн га.

Напомним, масштабные лесные пожары в Сибири и на Дальнем Востоке начались в июле. На территории Якутии, Красноярского края и Иркутской области был введен режим ЧС. Дым от природных возгораний накрыл несколько уральских городов и достиг Поволжья. При этом большая часть лесных пожаров приходится на так называемые зоны контроля: регионам разрешается не тушить в них очаги возгораний, если затраты на это превышают возможный прогнозируемый ущерб, а пламя не угрожает населенным пунктам и объектам экономики. Как заявлял в интервью “Ъ” врио главы Рослесхоза Михаил Клинов, ведомство планирует сокращать такие территории и исключать из них населенные пункты и арендованные лесные участки.

Региональные власти уверяют, что ситуация с лесными пожарами находится под контролем, а угрозы населенным пунктам нет. При этом в Иркутской области в зоне задымления находится 70 населенных пунктов. В тушении задействованы 1,2 тыс. человек, в том числе федеральный резерв, авиапожарные из соседних регионов, арендаторы лесных участков и сотрудники МЧС РФ. В понедельник кузбасское управление МЧС сообщило, что на тушение пожаров в Красноярском крае направлено сто студентов-спасателей. В работах по тушению задействовано 19 воздушных судов Лесопожарного центра, МЧС РФ и Минобороны РФ, сообщили в минлесхозе Красноярского края.

В Рослесхозе увеличение площади пожаров связывают с методикой подсчета: «Пожар числится как действующий, пока он не потушен на всей площади его распространения, с учетом кромки или отдельных догорающих участков». «Но основной прирост площади дают большие пожары, которые не тушат, потому что это уже невозможно,— поясняет Константин Кобяков из "WWF России".— Какие бы силы ни привлекали, они будут несопоставимы с теми площадями, которые горят».

Член рабочей группы по сохранению природных ландшафтов общественного совета при минэкологии Красноярского края Наталия Подоляк считает, что ситуация с пожарами в Сибири вышла из-под контроля. По ее подсчетам, чтобы засадить выгоревшие участки тайги, потребуется 20–30 лет, а на полное восстановление уйдет около 100 лет.

Руководитель противопожарного отдела «Гринписа России» Григорий Куксин отмечает, что площадь лесных пожаров будет расти до наступления проливных дождей. По словам начальника отдела метеопрогнозов Иркутского УГМС Анны Бабановой, в ближайшую неделю на территории региона местами ожидаются лишь небольшие умеренные дожди. В Красноярском крае также ожидаются дожди, но со среды осадки прекратятся до конца недели, рассказала “Ъ” начальник отдела метеопрогнозов красноярского гидрометцентра Наталья Краснова. По ее словам, «в октябре природа точно поможет с пожарами, но раньше вряд ли. Сейчас людям нужно рассчитывать на свои силы».

С начала года по всей стране пройдено огнем уже 14,9 млн га. В «Гринписе России» обращают внимание, что общая площадь, пройденная огнем, в ближайшее время превысит уровень 2018 года (15,4 млн га к концу года) и может побить и рекорд 2012-го — тогда за год огонь прошелся по 18,1 млн га леса. «Рекордные площади пожаров приводят не только к тому, что гибнет и деградирует лес, миллионы людей страдают от задымления, а дикие животные лишаются среды обитания,— говорят в "Гринписе России".— Лесные пожары вносят колоссальный вклад в изменение климата. С учетом возросших площадей он составит более 225 млн тонн углекислого газа, это сопоставимо с выбросами 49 млн автомобилей за год». В Рослесхозе заявляют, что в 2019 году площадь, пройденная огнем на землях лесного фонда в активно охраняемой зоне, меньше, но при этом площадь пожаров на труднодоступных территориях больше, чем в прошлом году: без учета зон контроля на 12 августа 2019 года площадь, пройденная пожарами, составляет 1,9 млн га по сравнению с 3 млн га в 2018 году. Общие данные по всем площадям в прошлом и в нынешнем году сопоставимы, в том числе со среднедесятилетними значениями, заявили “Ъ” в ведомстве.

Юлия Сасевич, Новосибирск; Анна Васильева