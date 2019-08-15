Бывшая дознаватель потребовала с обвиняемых 100 млн рублей

24-летняя экс-дознаватель отдела полиции по Уфимскому району Башкирии Гульназ Фатхисламова, заявившая о том, что в октябре 2018 года она была изнасилована тремя офицерами полиции, подкрепила требования гражданским иском. Она просит взыскать с обвиняемых 100 млн руб. компенсации морального вреда. Бывшим полицейским предъявлено обвинение в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера в составе группы. Они по-прежнему не признают вины.

В Кировском районном суде Уфы в четверг продолжились слушания по делу об изнасиловании бывшей дознавательницы отдела полиции по Уфимскому району МВД Башкирии 24-летней Гульназ Фатхисламовой. Обвинение в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера в составе группы (п. «а» ч. 2 ст. 131, п. «а» ч. 2 ст. 132 УК РФ) предъявлены трем ее бывшим коллегам: экс-начальнику отдела полиции по Уфимскому району Эдуарду Матвееву, экс-начальнику отдела полиции по Кармаскалинскому району Салавату Галиеву и бывшему начальнику отдела по вопросам миграции МВД по Уфимскому району Павлу Яромчуку. Судебный процесс проходит в закрытом режиме, так как рассматривается дело о половой неприкосновенности.

На первые два заседания потерпевшая и адвокат не приходили из-за ее болезни, 13 августа слушания были прерваны из-за ухудшения ее самочувствия.

Адвокат Павла Яромчука Наиль Багаутдинов рассказал, что в четверг на процессе суд продолжил допрос Гульназ Фатхисламовой. Ей было задано около 80 вопросов. Каких-то существенных новых подробностей в деле не появилось, отметил адвокат. Защитник другого обвиняемого, Эдуарда Матвеева, Рустам Ибрагимов, напротив, заявил, что в показаниях появились «интересные моменты» — потерпевшая «начинает от своих показаний в какой-то мере отказываться», отметил он, воздержавшись от детализации своих наблюдений.

Адвокат Салавата Галиева Ринат Амирханов пояснил, что если раньше потерпевшая сообщала следствию, что в день изнасилования пришла в кабинет Павла Яромчука, где шло застолье, около 22:40, то теперь говорит, что это было в 19:30. По словам адвоката, его подзащитный в тот день покинул здание полиции в 21 час и уехал в кафе «Отдых». Он напомнил, что биологических материалов Салавата Галиева на теле и одежде потерпевшей экспертиза не обнаружила.

На вопрос гособвинителя о том, сколько времени потерпевшая пробыла в кабинете Павла Яромчука, она попросила перерыв, ушла в коридор проконсультироваться со своим адвокатом, рассказал адвокат обвиняемого. Вернувшись, точных временных рамок в ответе на этот вопрос она, по словам защитника, не назвала. «В своей квартире она оказалась около пяти часов утра, а в подъезде своего дома — в половине первого ночи,— сообщил адвокат.— Все остальное время девушка, по ее словам, сидела на лестнице первого этажа».

С адвокатом потерпевшей Ириной Валеевой журналистам пообщаться не удалось: после процесса она вместе с подзащитной спешно покинула здание суда.

В четверг в суде был зачитан гражданский иск Гульназ Фатхисламовой к обвиняемым. Она требует взыскать с них солидарно 100 млн руб. компенсации морального вреда. Рассмотрение дела продолжится 22 сентября. Суд планирует, что вопросы потерпевшей задаст ее адвокат.

По версии следствия, в ночь на 30 октября 2018 года 23-летняя дочь заместителя главы башкирского управления Росгвардии Ирека Сагитова во время совместного распития алкоголя с тремя руководителями подразделений республиканского МВД была изнасилована в здании подразделения по вопросам миграции отдела МВД по Уфимскому району. В кабинете обвиняемого Павла Яромчука, где проходило застолье, находилась еще одна дознавательница, которая покинула здание полиции вместе с потерпевшей. По делу она проходит как свидетель. Гульназ Фатхисламова на следующий день написала заявление в полицию об изнасиловании. Полицейские, на которых она заявила, были задержаны 31 октября. Позже и их, и дознавательницу уволили из МВД «за совершение проступков, порочащих честь и достоинство сотрудника полиции».

Обвиняемые, находящиеся под домашним арестом, вину не признают, а их защита указывает на нестыковки в показаниях потерпевшей и наличие алиби у своих подзащитных.

Влада Шипилова, Уфа