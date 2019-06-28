Полицейские посягнули на собственное дознание

Следственным комитетом России (СКР) завершено расследование уголовного дела по обвинению трех бывших сотрудников полиции из Башкирии в изнасиловании девушки-дознавателя. Прокуратура республики утвердила обвинительное заключение по нему. По мнению регионального СУ СКР, следствие собрало доказательства вины экс-полицейских. Защита обвиняемых с этим не согласна. В суд материалы уголовного дела могут поступить на следующей неделе.

Прокуратура Башкирии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывших высокопоставленных сотрудников республиканского МВД, обвиняемых в групповом изнасиловании (п. «а» ч. 2 ст. 131 УК РФ) и насильственных действиях сексуального характера, совершенных группой лиц (п. «а» ч. 2 ст. 132 УК РФ), сообщила пресс-служба ведомства. Среди обвиняемых — бывший начальник ОМВД по Кармаскалинскому району Салават Галиев, экс-начальник ОМВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев и бывший начальник отдела по вопросам миграции ОМВД России по Уфимскому району Павел Яромчук.

В пресс-службе регионального СКР сообщили, что следствию удалось собрать доказательства вины обвиняемых.

«По местам жительства и работы обвиняемых были проведены обыски, изъяты видеозаписи с камер видеонаблюдения по ходу передвижения обвиняемых, следственно-оперативным путем проверены и опровергнуты представленные алиби обвиняемых, проведен ряд сложных экспертных исследований, в том числе в экспертных учреждениях другого региона»,— отметили в ведомстве.

По версии следствия, 29 октября прошлого года полицейские, употребив алкоголь, изнасиловали 23-летнюю девушку-дознавателя в здании отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району. Потерпевшая обратилась с заявлением в республиканский СКР. Практически сразу после начала следствия полицейские были уволены из МВД за совершение проступков, порочащих честь и достоинство сотрудника полиции. С той же формулировкой в январе 2019 года из полиции была уволена и дознаватель.

В ноябре прошлого года все трое обвиняемых были взяты под стражу. В апреле—мае ВС Башкирии изменил им меру пресечения: они были отправлены под домашний арест.

Ни один из фигурантов расследования вину не признает. Ранее их адвокаты заявляли, что на время, когда их подзащитные якобы совершали преступление, у них есть алиби.

Адвокат Аслям Халиков, представляющий интересы Эдуарда Матвеева, сообщил “Ъ”, что позиция защиты не изменилась. По его словам, в материалах уголовного дела «элементарно нет доказательств».

«Они (следователи.— “Ъ”) убирают объективные доказательства невиновности. По их мнению, либо их вовсе нет, либо они оцениваются в негативном ключе. Никаких видеозаписей в деле нет. Есть только данные биллинга мобильных телефонов, которые показывают, что все фигуранты были в одном месте»,— отметил господин Халиков. Он повторил, что потерпевшая в ходе следствия «радикально изменила свои показания» и это «ничем не объяснимо». «Сначала она говорила, что преступление было совершено в одно время, а потом перенесла его на два часа. Получается, что на нее напали буквально сразу при встрече»,— пояснил адвокат. По мнению господина Халикова, уголовное дело может уйти в Кировский райсуд Уфы уже на следующей неделе.

Булат Баширов, Уфа