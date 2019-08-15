Пассажиры аварийно севшего в Подмосковье Airbus получат по 100 тысяч рублей

«Уральские авиалинии» и страховая компания выплатят по 100 тыс. руб. пассажирам самолета A321, совершившего аварийную посадку в Подмосковье, сообщил заместиетль гендиректора «Рампорт Аэро» (управляет аэропортом Жуковский) Евгений Солодилин.

«По решению авиакомпании и страховой компании, всем пассажирам будет выплачена компенсация в 100 тыс. руб. То, что касается пассажиров, которые получили повреждения и находятся в больнице — соответственно, здесь страховой случай»,— сказал господин Солодилин.

По данным регионального управления МЧС, за помощью к врачам обратились 74 пассажира, среди которых 19 детей.

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Всего на борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. По данным Росавиации, Airbus A321 был вынужден совершить жесткую посадку в кукурузном поле из-за столкновения со стаей чаек. В МЧС сказали, что причина аварийной посадки — отказ правого двигателя, который загорелся после попадания в него птицы. Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Экипаж отстранен от полетов на время проверки.

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